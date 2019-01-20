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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ordu adaylarını açıkladı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Ordu adaylarını tanıttı.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Durugöl Başpehlivan Recep Kara Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Ordu Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'na katıldı. Salonu dolduran kalabalığa hitap eden Erdoğan, daha sonra partisinin Ordu adaylarını açıkladı.


İşte Erdoğan'ın açıkladığı adaylar:


Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Hilmi Güler


Akkuş Belediye Başkan adayı İsa Demirci


Altınordu Belediye Başkan adayı Aşkın Tören


Aybastı Belediye Başkan adayı Beytullah Gençtan


Çamaş Belediye Başkan adayı Mahmut Ayparçası (Cumhur İttifakı)


Çatalpınar Belediye Başkan adayı Ahmet Türe


Çaybaşı Belediye Başkan adayı Hüseyin Semiz


Fatsa Belediye Başkan adayı İbrahim Etem Kibar


Gölköy Belediye Başkan adayı Fikri Uludağ


Gülyalı Belediye Başkan adayı Talip Şen


Gürgentepe Belediye Başkan adayı Yaşar Şahin


İkizce Belediye Başkan adayı Osman Kaygı (Cumhur ittifakı)


Kabadüz Belediye Başkan adayı Yener Kaya


Kabataş Belediye Başkan adayı Yakup Yılmaz


Korgan Belediye Başkan adayı Tuncay Kiraz


Kumru Belediye Başkan adayı Yusuf Yalçova


Mesudiye Belediye Başkan adayı İsa Gül


Perşembe Belediye Başkan adayı Mustafa S. Tandoğan

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