Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ordu adaylarını açıkladı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Ordu adaylarını tanıttı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Durugöl Başpehlivan Recep Kara Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Ordu Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'na katıldı. Salonu dolduran kalabalığa hitap eden Erdoğan, daha sonra partisinin Ordu adaylarını açıkladı.
İşte Erdoğan'ın açıkladığı adaylar:
Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Hilmi Güler
Akkuş Belediye Başkan adayı İsa Demirci
Altınordu Belediye Başkan adayı Aşkın Tören
Aybastı Belediye Başkan adayı Beytullah Gençtan
Çamaş Belediye Başkan adayı Mahmut Ayparçası (Cumhur İttifakı)
Çatalpınar Belediye Başkan adayı Ahmet Türe
Çaybaşı Belediye Başkan adayı Hüseyin Semiz
Fatsa Belediye Başkan adayı İbrahim Etem Kibar
Gölköy Belediye Başkan adayı Fikri Uludağ
Gülyalı Belediye Başkan adayı Talip Şen
Gürgentepe Belediye Başkan adayı Yaşar Şahin
İkizce Belediye Başkan adayı Osman Kaygı (Cumhur ittifakı)
Kabadüz Belediye Başkan adayı Yener Kaya
Kabataş Belediye Başkan adayı Yakup Yılmaz
Korgan Belediye Başkan adayı Tuncay Kiraz
Kumru Belediye Başkan adayı Yusuf Yalçova
Mesudiye Belediye Başkan adayı İsa Gül
Perşembe Belediye Başkan adayı Mustafa S. Tandoğan