İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşlarla çay içip simit yedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Ordu Belediye Başkan adaylarını açıklamak üzere geldiği Ordu’dan ayrılmadan önce vatandaşlarla bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Ordu Belediye Başkan adaylarını açıklamak üzere geldiği Ordu'dan ayrılmadan önce vatandaşlarla bir araya geldi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Durugöl Başpehlivan Recep Kara Spor Salonu'ndaki toplantının ardından bir otelde partililerle teşkilat yemeğinde buluştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yemeğin ardından havaalanına hareket etti. Yolculuk esnasında konvoyu durduran Erdoğan, çocuklara oyuncak verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra davet üzerine bir simit fırınına girdi. Erdoğan'ı karşısında gören vatandaş ve çalışanlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. Fırından yeni çıkan taze simitleri gören Erdoğan, bir simidi ikiye bölerek diğer yarısını AK Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı M. Hilmi Güler'e verdi. Daha sonra AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaarslan, AK Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı M.Hilmi Güler ve Ordu Valisi Seddar Yavuz ile masaya oturup simit ve çay atıştıran Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşlarla sohbet etti.


İş yeri çalışanlarıyla da bir süre sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Ordu-Giresun Havalimanı'na geçerek Cumhurbaşkanlığı'na ait uçakla Ankara'ya hareket etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.