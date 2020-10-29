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Cumhuriyet Bayramı coşkuyla Kutlandı

Ordu’nun Kabadüz ilçesinde Cumhuriyet Bayramı’nın 97.

Ordu'nun Kabadüz ilçesinde Cumhuriyet Bayramı'nın 97. yıl dönümü coşkuyla kutlandı.


Kabadüz Merkez İlköğretim Okulu bahçesinde gerçekleşen törene Kabadüz Kaymakamı Mehmet Alperen Başkapan, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Veli Türk, Belediye Başkanı Yener Kaya, İlçe Emniyet Amiri Erkan Duru, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.


Tören ilk olarak Kaymakam Mehmet Alperen Başkapan'ın tebrikleri kabulü ile başladı. Saygı duruşu yapılması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile devam eden törende Kaymakam Başkapan ve Belediye Başkanı Kaya protokolün ve halkın bayramını kutladı. Kaymakam Başkapan'ın konuşmasıyla tören son buldu.

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