Cumhuriyet Bayramı'nda atlı kortej renkli görüntülere sahne oldu

Ordu'da, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 98'inci yıldönümü kutlamaları kapsamında, Altınordu Belediyesi'nin düzenlediği atlı süvarilerden oluşan kortej, renkli görüntülere sahne oldu.

Altınordu'da Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında atlı spor kulübü üyelerinin katılımıyla geçiş törenleri düzenledi. Durugöl Mahallesi Soya Caddesinden başlayan programda, şanlı tarihin ve büyük zaferlerin emektarları, Türk kültürünün ayak izlerini taşıyan atlı kortej ile şehri turladı. Vatandaşların da büyük ilgi gösterdiği ve renkli görüntüler oluşturan atlı kortej geçişi yürüyüşü, Ordu Valilik Konağı önünde sona erdi.

Program hakkında açıklamalarda bulunan Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören "Cumhuriyetimizin 98'inci kuruluş yıl dönümünü büyük bir coşku ile kutluyoruz. Altınordu Spor Kulübü iş birliği ile düzenlediğimiz kortej ile 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusunu hep birlikte yaşadık. Geleneksel sporlarla ilgilenen dostlarımızın Cumhuriyet coşkusuna kattıkları renkten dolayı teşekkür ederim" dedi.