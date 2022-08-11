Daddralli'ye katılan 21 tekne Ordu'da

Denizlerdeyiz Amatör Denizciler Derneği tarafından (DADD) düzenlenen "DADD Ralli Karadeniz 2022" etkinliği çerçevesinde Ordu'ya gelen 21 yelkenli yat, Kumbaşı Limanı'na demirledi. Ekibi karşılayan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, “Amacımız Ordu'yu tüm dünyaya tanıtmak” dedi.

Karadeniz'i dünya yelken turizmine açmak, bölgenin doğal ve turistik güzelliklerini keşfetmek düşüncesi ile 4'i yabancı toplamda 21 yelkenli yat ve 45 amatör denizci, 1 Temmuz tarihinde İstanbul'dan yola çıktı. Giresun programının ardından hareket eden denizciler, Ordu'ya gelerek Kumbaşı Limanı'na demir attı. Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin desteği ile 2 gün boyunca konaklayacak olan denizciler, kentin çeşitli noktalarındaki tarihi ve turistik yerleri de ziyaret edecek.

“Ordu'muzu spor, turizm ve farklı konularda tanıtmak istiyoruz"

Ordu Büyükşehir Beledi Bakanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, denizcileri karşıladıktan sonra basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “Ordu bugün olağanüstü günlerinden birini yaşıyor. Daddralli ekibi 21 teknesi, 45 mürettebat ve denizcileri ile Ordu'muzu şereflendirdiler. Bugün de onları bandomuz ile karşıladık. 6 tane de değişik ülkelerden yabancı bandıralı tekne var. Kendilerini Ordu'da ağırlayacağız, ilçelerimizde güzel programlar düzenledik. Amacımız, zaten biz sahil şehri olan Ordu'muzu denizle daha belirgin hale getirmek, spor, turizm ve farklı konularda tanıtmak istiyoruz. Çok güzel bir ortam var, yatlar ile birlikte 4 ilçemizde bulunacaklar. Biz onları ağırlamaktan mutluyuz. Ordu'muzun hem misafirperverliğini göstereceğiz hem de güzelliklerini sunacağız. Amacımız Ordu'yu misafirlerimizin vasıtası ile tüm dünyaya tanıtmak. Ordu'da böylece kabuğunu kıran son derece modern bir şehir olarak, şehircilik anlamında denizle ilişkiler, spor ve turizm açısından çok güzel olduğunu herkese gösterecek” diye konuştu.

“Rallimizin amacı Karadeniz'e yatları getirmek"

Daddralli Karadeniz 2022'nin Komodoru İsmail Zühtü Tümer ise rallinin amacının Karadeniz Bölgesi'ne yatları getirmek olduğunu ve Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in bu tür faaliyetlere önem verdiğini ifade ederek, “1 Temmuz tarihinde İstanbul'dan başlattığımız bu seneki Daddralli, Gürcistan'ın Poti şehrine kadar uzandı. Eylül ayının başında İstanbul'da tekrar sona erecek. Daddralli'ye 23 tekne ile başladık, bunun 6'sı yabancı, diğerleri ise Türk tekneleri idi. 2 teknemiz ayrılmak durumunda kaldı. Şimdi 21 tekne ile devam ediyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız bu ralliye büyük önem veriyor, yıllardır her konuda destek veriyor. Rallimizin amacı Karadeniz'e yatları getirmek. Yelken turizmini Karadeniz'e açmak" şeklinde konuştu.

Düzenlenen karşılama programının ardından denizciler, Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin kendileri için hazırladığı gezi turuna başladı.