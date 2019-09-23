İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Dağcılardan doğa yürüyüşü

Ordu’nun Fatsa ilçesinde Ordu Dağcılık Kulübü (ODAK) organizasyonuyla gerçekleşen doğa yürüyüşüne, Ordu, Fatsa ve Ünye’den doğaseverler katıldı.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde Ordu Dağcılık Kulübü (ODAK) organizasyonuyla gerçekleşen doğa yürüyüşüne, Ordu, Fatsa ve Ünye'den doğaseverler katıldı.


Çok sayıda dağcının ve doğaseverin katıldığı yürüyüş sonrası açıklamalarda bulunan ODAK yönetimi, “2019-2020 doğa yürüyüşü sezon açılışını 38 doğaseverin katılımı ile Fatsa ilçemize bağlı Sazcılar Mahallesi'ne gerçekleştirdik. Dereleri tepeleri aşarak gerçekleştirdiğimiz yürüyüş zorlu arazi koşullarında 7,5 km sürdü. Sazcılar'da Adem bey başta olmak üzere misafirperverliğinden dolayı herkese teşekkür ederiz. Yeni yılda da bu tür organizasyonlarımız devam edecek” açıklamasında bulundu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.