Dağcılardan doğa yürüyüşü

Ordu'nun Fatsa ilçesinde Ordu Dağcılık Kulübü (ODAK) organizasyonuyla gerçekleşen doğa yürüyüşüne, Ordu, Fatsa ve Ünye'den doğaseverler katıldı.

Çok sayıda dağcının ve doğaseverin katıldığı yürüyüş sonrası açıklamalarda bulunan ODAK yönetimi, “2019-2020 doğa yürüyüşü sezon açılışını 38 doğaseverin katılımı ile Fatsa ilçemize bağlı Sazcılar Mahallesi'ne gerçekleştirdik. Dereleri tepeleri aşarak gerçekleştirdiğimiz yürüyüş zorlu arazi koşullarında 7,5 km sürdü. Sazcılar'da Adem bey başta olmak üzere misafirperverliğinden dolayı herkese teşekkür ederiz. Yeni yılda da bu tür organizasyonlarımız devam edecek” açıklamasında bulundu.