Daha dinamik ve daha bir mutlu Fatsa

Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, başkan olduktan sonra geçen süre içinde yaptıklarını, yapmayı planladıklarını, Fatsa için hayallerini, projelerini ve “Gönül Evim” diye tanımladığı Fatsa'ya olan sevdasını İhlas Haber Ajansına (İHA) değerlendirdi. Başkan Kibar, “Dün ne isem bu günde aynı duygu ve düşünceleri taşıyorum. Önemli bir ayrıntı Fatsa'ya daha da fazla hizmet etek için duyduğum heyecan arttı. Bana bu fırsatı veren ‘gönüldaşlarıma' şükranlarımı sunuyorum. Bugün milletin derdi ile dertlenen, kederi ile kederlenen bir anlayışın temsilcileriyiz. Dün bu görevi ziraat odasında yaparken, bugün de buradayız. Yarın Rabb'im neyi nasip ederse orada memleketimize ve milletimize hizmet etmeye devam edeceğiz. Şehrin temsilcileri kendi aralarında birlik olmuşlarsa ve vizyoner insanlar ise bir hedef koyup oraya doğru beraber koşuyorlarsa o şehirlerin geleceği aydınlıktır. Bizleri birleştiren; , birlikte yönetme ve hizmet etme anlayışımızın temelinde insan vardır. İnsanı merkeze aldığınızda; haksızlıkların önüne geçer adaleti başarılı kılarsınız. Herkesin hizmete katkı sağladığı, ötekinin olmadığı, birlik ve beraberliğin hakim kılındığı bir sistem bizim özümsediğimiz ve benimsediğimiz bir sistemdir. ‘Memleket İşi Gönül İşi' diyerek çıktığımız bu kutlu yolculukta kardeşliğimizin ve birlikteliğimizin daim olmasını önemsiyorum” dedi.

Yapılan çalışmalar

Yaptıkları çalışmalardan bahseden Başkan Kibar, “Önce belediyenin tanımının yapılması gerektiğine inanıyorum. Bizim kurumsal tanımımızdan ziyade vatandaşımızın bakış açısı ile tanımlamanın daha doğru olacağı düşüncesindeyim. Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, idarî ve malî özerkliğe sahip kamu tüzel kişiliğidir. Bu tanım resmi olarak yapılmış bir tanımdır. Bizim ise bu tanıma ekleyecek çok değerler ve detaylar vardır. Milletimiz her derdi için belediyelere gelir. Bu nedenle nice duanın, nice hayalin, nice umudun kapısıdır. Bizim nazarımızda belediyeler; esnafımızın, köylümüzün, emeklimizin, sanayicimizin her türlü sorunda başvurduğu kurumdur. Fakirimizin, yoksulumuzun sığınağıdır. Dostça ve kardeşçe yaşamanın sigortası, eşitlikçi, adil ve demokratik bir toplum düzeninin teminatıdır. Sorunların muhatabı ama aynı zamanda çözüm adresidir! Bizim için belediyenin tanımı budur. Biz göreve geldikten sonra kolları sıvayarak işe koyulduk, durum analizi raporlamalar değerlendirmelerle geçen kısa sürenin ardından Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler'e çalışma arkadaşlarımızla bir sunum yaptık ve durumumuzu tüm detaylarıyla anlatarak, ivedilikle çözülmesi gereken sorunların yanında acil borçlar ve en önemlisi Fatsa'nın gelecek master planını masaya yatırdık. Bizim bir gelecek tasavvurumuz, bizim bir gelişen, büyüyen, Fatsa anlayışımız var. Bu anlayıştan hareketle daha dinamik bir Fatsa, daha da mutlu Fatsalı için Fatsa ve Fatsalıya daha fazla hizmet eden bir yol haritası ve vizyon belgesi hazırladık. Elbette bu işleri yapacak liyakat ve ehliyet sahibi bir kadroya ihtiyaç vardı. Hızla bu soruna el atarak çözmeye başladık. Beş yılda, şehri hangi noktadan alıp, nereye taşıyacağımızı planladık. Beş yıllık çalışma dönemi için strateji planını yaptık. Stratejik planda, Fatsa'nın kaynakları ve ihtiyaçlarını belirledik. Belediye bütçesiyle yapacağı hizmetlerin yanında, Fatsa'nın ekonomik, sosyal ve kültürel kaynaklarını nasıl yatırıma dönüştürüleceğini planladık” açıklamasında bulundu.

“Daha dinamik bir Fatsa, daha da mutlu Fatsalı için”

“Gelişen, büyüyen Fatsa anlayışımız var” diyerek sözlerine devam eden Başkan Kibar, “Bu anlayıştan hareketle ‘daha dinamik bir Fatsa, daha da mutlu Fatsalı için' çalışmalarımızı yoğunlaştırarak devam ediyoruz. Fatsa'nın çöp sorununu nasıl çözüme kavuşturduysak, OSKİ'yi nasıl Fatsa'ya kazandırdıysak. Diğer projelerimizle ilgili yoğun çalışmalarımız ve girişimlerimiz devam etmektedir. Hemşerilerimizin şunu bilmesini isterim ki; biraz önce bahsettiğim beş yıllık strateji planının son rötuşları yapılmaktadır. Zamanı geldiğinde detaylarla ilgili kamuoyuna açıklama yapılacaktır” ifadelerini kullandı.

Kibar şöyle devam etti: “Fatsa'nın daha da büyümesi, gelişmesi için marka olma yolunda atılacak olan adımların geniş spectrumlu olması lazım. Aksi halde hep bir tarafı eksik olur. Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler ve ‘A' takımı ile sürekli istişarelerde bulunup Fatsa'ya yapılacak olan hizmetlerin içerik ve alt yapısını tartışıyoruz. Bu istişareler bizim olmazsa olmazımız. Ancak bunu sadece Ordu Büyükşehirle değil, çalışma arkadaşlarımla, fikrine ve vizyonuna güvendiğim danışmanlarımla, vatandaşlarımızla da yapıyorum. Olması gerekende budur zaten. Bizim birliğe, dirliğe ve ortak değerlerimizin korunmasına ihtiyacımız var. Birlikte ve ortak hareket etmekten Fatsa kazanacak. Paramız kısıtlı, doğru. Borcumuz var, doğru. Fatsa'nın hizmete ve kalkınmaya ihtiyacı var, bu da doğru. Peki, umutsuzluk ve kaygı var mı? Hayır. Bakın ben şunu özellikle ve hassasiyetle söylemek istiyorum: Bu benim için çok önemli. Belediyeler bütçelerinin yetersizliğinden yakınsalar da, doğru yönetilen her bütçe büyük, kötü yönetilen her bütçe küçüktür. Günümüzde belediyelerin parayı doğru yönetebilme sorununun ötesinde, vizyon sorunu vardır. Planlı ve bilerek atılan her adım bizi vuslata bir adım daha yaklaştıracaktır. Bilmek gerekir, bilinçli yönetmek gerekir. Biz boşuna liyakat ve ehliyet demiyoruz. Boşuna stratejik planlamalar yapmıyoruz. Bunların hepsinin bir amacı, değeri ve yeri vardır. Aslında planlama kavramı, kıt kaynakların, çok olan ihtiyaçlar arasında verimli ve dengeli bir biçimde paylaşma sanatıdır. Bu bizim için özellikli bir içeriktir. Önemli bir ayrıntı da stratejik plan yaparken, kendimizi belediye bütçesiyle sınırlamadık. Hedeflerimiz yaygın ve kapsayıcı ve kucaklayıcı içeriklere sahip. Sınırlı sonuçlar oluşturan klasik hizmetlerle dışında farkındalık oluşturacak hizmet detayları üzerinde çalışıyoruz. Belediyelerin yürüttüğü klasik hizmetler belediye bütçeleriyle gerçekleşirken, refaha dönük hizmetler belediye bütçeleriyle değil, belediye kadrosunun vizyonu ile gerçekleştiğini biliyoruz ve ona göre planlamalar yapıyoruz. Dolayısıyla; her şeye rağmen söz verdiğimiz gibi Fatsa tarihinde görmediği hizmete kavuşacaktır.”

Belediyenin ekonomik durumu

Belediye Başkanı Kibar açıklamasını şöyle tamamladı:

“Belediyemizin ekonomisi kötü. Evet, bu doğru. Ancak bu çaresizlik değil. Bizim hizmet etme şevkimizi kıracak ya da engelleyecek bir durum değil bizim için çok üzerinde durulması gereken konu olmadığını düşünüyorum. Bunu neden söylüyorum her şart ve koşulda hizmet edeceğiz. Biz göreve gelmeden önce borç olduğunu biliyorduk ama bu kadarını bilmiyorduk. Ama dediğim gibi bu bize engel değil. Ekonomi salt paranın miktarı ile ölçülen bir değer değildir. Doğru yönetebilmek, doğru planlamalar yapabilmek ziyadesi ile önemlidir. Biz iyi yöneteceğiz derken tam da bunu kastediyorduk. Var olan parayı doğru yatırımlarla değerlendirmek ve yönetebilmek önemlidir. Yakın gelecekte bu konuda ne kadar haklı olduğumuzu tüm Fatsa görecek.”