Daire amirleri ile yeni muhtarlardan istişare toplantısı

Fatsa Öğretmenevi'nde gerçekleşen istişare toplantısında daire amirleri ilgili birimleri ile ilgili muhtarlara bilgiler aktardılar.

Muhtarlara herhangi bir sorunda kendilerini ulaşmalarını isteyen daire amirleri tüm muhtarlara ulaşabilecekleri numaraları da vererek birlik ve beraberlik içinde Fatsa'da güzel işlere imza atmak istediklerini ifade ettiler.

Muhtarlar adına açıklamalarda bulunan Fatsa Muhtarlar Derneği Başkanı Naci Kızılkaya, “Yeni dönemde ki muhtarlarımızla daire amirlerimizi buluşturan Kaymakam Mehmet Yapıcı'ya teşekkür ediyoruz. Birlik ve beraberlik içinde muhtarlarımızla sorumlu mahallelerimize hizmet etme adına çalışmalarımızı gerçekleştireceğiz. Her kurumda muhtarlarımızın işleri oluyor ve burada ilgili amirlerle tanışarak işlerimizin daha hızlanması için hizmetlerimizi yapacağız” dedi.

Muhtarların kendilerinin çalışma arkadaşı olduklarını ifade eden Fatsa Kaymakamı Mehmet Yapıcı ise yaptığı açıklamada, “Mahallerimizde olanı biteni bizim devlet erkanı olarak duymamız mümkün değil. Bu anlamda muhtarlarımız devreye giriyor ve halk ile bizim aramızda çok önemli bir görevi gerçekleştiriyorlar. Ben muhtarlara çok değer veren bir Kaymakamım. Bu anlamda tüm daire amirleri arkadaşlarıma görev veriyorum, her muhtarımızın işini gerçekleştirin. Muhtarlar istek ve taleplerini hemen gerçekleştirin. Daire amirleri ile uyum içinde çalışmalarımızı Fatsa'da sürdürüyoruz. Bu birlikteliğe muhtarlarımızı da katarak her hizmeti tam zamanında yapacağız. Tüm muhtarlarımıza görevlerinde başarılar diliyorum” diye konuştu.