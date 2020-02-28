Dedeli: "Ünye'de müşteriler bizi kucakladı"

Avrupa'nın en büyük köfte tesislerine sahip olan Köfteci Yusuf 85. Şubesini Ordu'nun Ünye ilçesinde açarak halkın hizmetine kazandırdı.

Bursa'nın İznik ilçesinde iş adamı olan Köfteci Yusuf, 1996 yılında 4 masalı bir iş yerinde başladığı hayallerini şubeler ve tesislere çevirerek büyütmeye başladı. İş adamı Yusuf Akkaş'ın Bursa'nın Yenişehir ilçesinde 50 bin metrekare alan üzerine kurduğu köfte fabrikasında veteriner hekim kontrollerinde hijyenik ortamda ve özenle seçilmiş hayvanların gerekli tüm kontrolleri sağlandıktan sonra günlük olarak taze bir şekilde hazırlanan ürünler dondurulmadan tüm şubelere gönderiliyor.

Köfteci Yusuf Operasyon Sorumlusu Menderes Barinal, "Köfteci Yusuf'a Ünye'de çok talep vardı. Çok şükür markamızı buraya taşıyabildik. Ben ve ekip kalite departmanlarımızla beraber rutin olarak aylık planlar yapıp şubemizi burada ziyaret ederek en iyi ürünlerimizi ve hizmetimizi nasıl sunarız diye misafirlerimizi ve müşterilerimizi bekliyoruz. Özellikle hızlı bir ekiple beraber çalışıyoruz" dedi.

"Ünye'de vatandaşlarımızın bizi ve markamızı kucaklaması açıkçası keyif verdi"

Köfteci Yusuf Genel Müdür Yardımcısı Kemal Dedeli ise, "Burada gerek Ordu'nun Ünye ilçesindeki vatandaşlarımızın bizi ve markamızı kucaklaması açıkçası keyif verdi. Burada iki konsepte hizmet veriyoruz. Yüzde yüz et döner hizmetini Ünye halkıyla buluşturduk ve yaprak döner olarak satışa sunduk. Bununla beraber Köfteci Yusuf bölümümüzde ise köfte, tavuk ve fermente sucukla beraber tüm misafirlerimiz tüketebilirler. Hesaplı kasap reyonumuzdan en kaliteli etleri güvenle tüketebilirler. Çünkü fabrikamızdan günlük olarak ürünlerimiz dondurulmadan soğuk hava deposu olan araçlarımızdan direk işletmemize geliyor. Ürünlerimiz buraya gelirken veteriner hekimler ve gıda mühendisleri kontrolünde geliyor" diye konuştu.