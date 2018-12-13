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‘Dedemim İmzası' Ordu'da izleyiciyle buluştu

Korgan’da esnafın ve Fatsalı oyuncuların birlikteliğiyle tamamen yerel imkanlarla çekilen “Dedemin İmzası" isimli film, Ordu’da izleyiciler ile buluştu.

Korgan'da esnafın ve Fatsalı oyuncuların birlikteliğiyle tamamen yerel imkanlarla çekilen “Dedemin İmzası" isimli film, Ordu'da izleyiciler ile buluştu.


Fatsalı oyuncular ve Korgan esnafının birlikteliğiyle tamamen yerel imkanlarla çekilen “Dedemin İmzası” isimli film, Ordulu vatandaşlara gösterildi. Büyükşehir Belediyesi Karadeniz Tiyatrosunda izleyicilere sunulan film, katılımcılardan tam not aldı. Bir iş yeri açmak için paraya ihtiyaçları olan ve bunun için dedelerini kandırarak para almaya çalışan gençlerin dedelerine imza attırabilmek için kendisine düğün yapmasını anlatan komedi filmi izleyenleri kahkahaya boğdu.


İzleyiciler, filmin tamamen yöresel olduğunu belirterek emeği geçenlere teşekkür ettiler.

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