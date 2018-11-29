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Dedemin İmzası ilk kez izlendi

Fatsalı Oyuncular ve Korgan esnafının birlikteliğiyle tamamen yerel imkanlarla çekilen "Dedemin İmzası" isimli film Fatsa Belediyesi organizesinde ilk kez izleyicisiyle buluştu.

Fatsalı Oyuncular ve Korgan esnafının birlikteliğiyle tamamen yerel imkanlarla çekilen "Dedemin İmzası" isimli film Fatsa Belediyesi organizesinde ilk kez izleyicisiyle buluştu.


Belediye Kültür Sarayında gerçekleşen Dedemin İmzası Filminin Gala Gecesi'ne Fatsa Belediye Başkanı Muharrem Aktepe, Korgan Belediye Başkanı Tuncay Kiraz, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda izleyici katıldı.


Bir iş yeri açmak için paraya ihtiyaçları olan ve bunun için dedelerini kandırarak para koparmaya çalışan gençlerin dedelerine imza attırabilmek için kendisine düğün yapmasını anlatan komedi filmi izleyenleri kahkahaya boğdu.


Fatsa Belediye Başkanı Muharrem Aktepe, yerel oyuncuların destek teklifini hiç düşünmeden kabul ettiğini ve yerel imkanlarla çekilen ilk filmden büyük keyif aldığını belirterek, "İnşallah ikincisini de en kısa sürede birlikte izleriz. Ben emeği geçen bütün oyuncuları kutluyorum” dedi.

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