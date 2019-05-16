Değirmenlerde öğütülen mısırın tadı bir başka

Ordu'nun Fatsa ilçesinde bazı vatandaşlar el ve su değirmenlerini kullanmayı uzun yıllardır sürdürüyor.

Teknolojiye direnen değirmenlerinin halen günümüzde özellikle Karadeniz Bölgesi'nde yaşayan insanların kullanmasının bu değirmenlerde mısırı öğüterek elde ettikleri unun lezzetinin hiçbir şeyde olmadığını söylediler. 30 yıl öncesine kadar insanların mısırlarını öğütmek için sıraya girdiği su değirmenleri, teknolojinin de gelişmesiyle kendi haline bırakıldı.

Fatsa ve Ordu'nun birçok mahallesinde boş ve virane halde bırakılan eski su değirmenleri, taş dibekleri ile boş mısır tenekeleri ile zamana yenik düşse de bazı vatandaşlar halen eski değirmenlerden vazgeçemediklerini ifade ettiler.

Fatsalı Hanife Ekiz isimli ev hanımı, “Bizler un değirmeninde elenen mısırın tadını çok sevdiğimiz için halen buraya kadar gelerek haftanın belirli günlerinde mısırımızı öğütüyoruz. Şimdi ev hanımları bu işi çok yapmıyor, hazır olanı tercih ediyorlar. Lezzeti bilseler eminim ki vazgeçemezler” dedi.