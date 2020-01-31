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Dehşet anları saniye saniye kaydedildi

Ordu’nun Ünye ilçesinde meydana gelen doğal gaz ana boru hattının patlama anı bir evin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen doğal gaz ana boru hattının patlama anı bir evin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.


Yazkonağı Mahallesi'nde doğal gaz ana hat borusunun patlaması üzerine iki evde hasar meydan gelmiş ve mahalleli büyük panik yaşamıştı. Alevlerin göğe yükseldiği o anlar ise olayın yaşandığı alanın yakınında bulunan bir evin güvenlik kamerasına saniye saniye kaydedildi.


Evde bulunanlar patlama sesiyle dışarı kendilerini atarken, alevleri gören ev sakinleri ise kendilerini dışarı atması kameralara yansıdı.

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