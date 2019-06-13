Denizciler mezun oldu

Okul bahçesindeki törene İlçe Milli Eğitim Müdürü Saygın Atinkaya, Şube Müdürü Muhammet Ancaza, ORFADDER'E adına Ali Altuntaş, okulun eski mezunlarından Fatsa MYO'dan Cihan Nacak, öğrenciler ve veliler katıldı.

Okul Müdürü Ömer Yahşi yaptığı açılış konuşmasında, "Öğrencilerin dört yıllık serüvendeki gelişimlerinden ve denizcilik eğitimleri den bahsederek Türk denizciliğinin emin ellerde olduğunu ve öğrencilerimizin çalıştıkları her gemide Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini en iyi şekilde temsil edeceğinize inanıyorum" dedi.

Okul Müdürü Ömer Yahşi'nin açılış konuşmasından sonra eski mezunlar adına Ali Altuntaş konuşmasını yaptı. Konuşmasında mesleki tecrübelerini aktararak yeni mezunlara nasihatlerde bulundu. Törende 12. sınıf öğrencileri 11. sınıf öğrencilerine bayrak ve flama devretti. Okul birincisi Muhammed İlhan okul kütüğüne brove çaktı ve mezun öğrenciler denizcilik yemini ederek mezun oldular.

Ardından mezun denizciler İlçe Milli Eğitim Müdürü Saygın Atinkaya eşliğinde Fatsa Limanı'ndan denize deniz şehitleri anısına çelenk bıraktılar. Ardından okulun son sınıf öğrencileri limandan denize atlayarak denizden diplomalarını çıkardılar ve kıyıya kadar yüzerek geldiler. Okul Müdürü Ömer Yahşi bu esnada denizdeki güvenlik önlemlerini alan Fatsa Sahil Güvenlik Komutanlığı yetkilileri ve görevlilerine teşekkür etti.

Törenin ardından öğrenci ve davetlilere yemek ikramı yapıldı.