Denizcilik Meslek Lisesinde kariyer günleri

BRİGHT Denizcilik ve Gemi İşletmeciliği AŞ'de Güverte Operasyon Enspektörü olan Harun Akbaş yıllar önce mezun olduğu okulda yeni öğrencilerle buluşmaktan onlara tecrübelerini aktarmaktan çok mutlu olduğunu belirtti.

Öğrencilere denizcilik sektörü hakkında bilgi veren Harun Akbaş, “Yıllar önce ben de sizler gibi bu sıralarda eğitimimi tamamladım ve sektöre atıldım. Burada aldığım eğitim ve disiplin sayesinde ben ve benim gibi birçok arkadaşım mesleğimizde ilerledik ve bizden önceki arkadaşlarımız gibi bu sektörde iyi bir intiba bıraktık. Bundan dolayıdır ki bu sektördeki birçok şirket personel alımlarında Fatsa Atatürk Denizcilik Meslek Lisesi mezunlarını tercih ediyorlar. Sizler de bizden önceki ağabeylerimizin bize bıraktığı bu mirası bizden sonra da en iyi şekilde sizden sonra geleceklere bırakın istiyorum. Özellikle okulda öğretmenlerinizi can kulağıyla dinleyin ve sosyal ve kültürel yönden kendinizi geliştirin. Mutlaka yabancı dil bilginizi en üst seviyelere çıkartın” dedi.

Harun Kaptan Fatsa Denizcilik Meslek Lisesi öğrencilerinin hem staj için hem de staj sonrası iş için dernekten yardım alabileceklerini belirterek mesleki anlamda her türlü yapacaklarını söyledi ve daha sonra öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Program sonunda Okul Müdürü Ömer Yahşi, Harun Akbaş'a ORFADDER adına düzenlenmiş bir teşekkür belgesi takdim etti.

Programın kapanış konuşmasını gerçekleştiren okul müdürü Ömer Yahşi ise, "Harun Kaptan okulumuzun 2002 mezunudur. 2017 yılında Fatsa Denizcilik Lisesi mezunları olarak ORFADDER'i kurdular. Dernek vasıtasıyla ihtiyaç sahibi öğrencilerimize burs veriyorlar, staj ve iş için gemi arayan öğrencilerimize yardımcı oluyorlar. Denizcilik sektörüyle alakalı öğrencilerimize koçluk yapıyorlar. Okulun ihtiyacı olan birçok denizcilik alanıyla alakalı eğitim malzemeleri temin ediyorlar. Ben okulumuz adına Harun Kaptan'a ve arkadaşlarına teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.