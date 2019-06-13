İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Denizde boğulma tehlikesi geçiren çocuk tedavi altına alındı

Ordu’nun Altınordu ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren bir çocuk kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren bir çocuk kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.


Olay, Akyazı sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, denizde boğulma tehlikesi geçiren bir çocuk olduğunu gören vatandaşlar, hemen müdahale ederek onu sudan çıkarttı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince kentteki özel bir hastaneye götürülen çocuk, tedavi altına alındı.


Yabancı uyruklu olduğu tahmin edilen 10 yaşlarındaki çocuğun tedavisi sürerken, polis ekipleri konuyla alakalı tahkikat başlattı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.