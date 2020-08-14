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Denizde kaybolan genci arama çalışmaları 4'üncü gününde devam ediyor

Ordu’da, serinlemek için girdiği denizde kaybolan fındık işçisi genci arama çalışmaları 4’üncü gününde de devam ediyor.

Ordu'da, serinlemek için girdiği denizde kaybolan fındık işçisi genci arama çalışmaları 4'üncü gününde de devam ediyor.


Şanlıurfa'dan Ordu'ya fındık toplamak için gelen mevsimlik tarım işçisi 17 yaşındaki Mehmet Zencirci, 11 Ağustos tarihinde Perşembe ilçesi Çaka Plajı'nda girdiği denizde kaybolmuştu. İlk günden bu yana sürdürülen arama çalışmaları, 4'üncü gününde de sonuç vermedi. Ailenin 6 çocuğundan birisi olan ve bu yıl ilk kez fındık hasadı için kente geldiği öğrenilen Zencirci'yi aramak için ekipler, 4 gündür aralıksız bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Arama çalışmaları havadan helikopter, denizden botlar, kadardan ve su içerisinden dalgıçlar yardımıyla yürütülüyor.


Öte yandan ailenin olay yerindeki acılı bekleyişi ise sürüyor.

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