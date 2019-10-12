Ordu'nun 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası'nda bulunan Çambaşı Kış Sporları ve Kayak Merkezi, Türkiye'de denize ve havaalanına en yakın kayak merkezi olma özelliği taşıyor.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'in Enerji ve Tabii kaynaklar Bakanlığının son döneminde planını hazırlattığı, geçen dönem temeli atılmasına rağmen Kayak Federasyonun tarafından işletilemediği için atıl durumda kalan kayak merkezi yeni dönemde başlatılan yatırımlarla adeta ayağa kalkıyor.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, '12 ay 4 mevsim Ordu' sloganı ile yaylaların cazibesini arttırma çalışmaları sürüyor. Başkan Güler, Doğu Karadeniz Bölgesi'nin en uzun kumsalına sahip olan, doğal güzellikleri, tarihi eserleri ve zengin kültür özellikleri ile son yıllarda turizm ivmesini yükselten Ordu'da turizm sezonunun 12 aya yayılması için sıkı bir çalışma başlattı. Başkan Güler, Türkiye'de denize en yakın kayak merkezi olan Çambaşı Yaylası'ndaki tesislerin cazibesini arttıracak yatırımlara hız verdi. Bu amaçla kayak tesisindeki pist sayısını 5'ten 15'e çıkartan Başkan Güler, pist uzunluğunun da 15 km'ye çıkmasını sağladı. Kayak pistini kullanan kişilerin tekrar pist başına çıkabilmesi için yürüyen bant sistemini de bölgeye getirecek olan Başkan Güler, konaklama kapasitesini arttırmak için kayak tesisinin yanında 5 yıldızlı otelin temelini attı. Bununla yetinmeyen Güler, çam ağaçları arasına tavanı cam kaplı 12 adet bungalow ev inşa edilmesi talimatını verdi. Başkan Güler'in çalışmaları tamamlandığında, bir yıl öncesine kadar boş bir arazi olan kayak merkezi, yapılacak çalışmalarla bölgenin çekim merkezi özelliğini kazanacak.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan Güler, “Biz geldiğimizde 5 adet kayak pisti vardı, bu sayıyı 14'e, 5 km'lik pist uzunluğunda tam 15 km'ye çıkarıyoruz. Ayrıca acemi kayakçılar için 100 metre yürüyen bant yapıyoruz. Onları yormayacağız, dolayısıyla bu bantta da yürüyecekler. Uzun süredir yetkili servis tarafından bakımları yapılmayan telesiyejlerin bakımlarını yaptırıyoruz. Mevcut konaklama kapasitesini arttırmak için 5 yıldızlı otelin temelini atmıştık. Bunun yanında çam ağaçları arasında şömineli 12 adet ahşap bungalov ev yapıyoruz” dedi.

Çambaşı Ordu'nun parlayan yıldızı olacak

Sürdürülen bu çalışmalarla Çambaşı'nın daha da gelişeceğini dile getiren Başkan Güler, “Devam eden 37 kilometrelik Kabadüz-Çambaşı arasındaki yol ile Kabadüz-Altınordu arasındaki 17 kilometrelik yolda genişletme çalışmaları aralıksız sürüyor. Altınordu-Çambaşı Yaylası arasındaki yolu otoyol standartlarına kavuşturuyoruz. Şu anda bile 45 dakikalık yol ile Altınordu'dan Çambaşı Yaylası'na hızlı bir ulaşım sağlanıyor. Türkiye'nin denize ve havalimanına en yakın kayak tesisi olan Çambaşı Kayak Merkezi; yapımı devam eden oteller ve saydığımız tüm bu yatırımların tamamlanmasıyla birlikte Ordu'nun parlayan yıldızı olacak. Marka değerlerimiz daha da artıyor” şeklinde konuştu.

12 ay 4 mevsim Ordu

Başkan Güler açıklamalarını şöyle tamamladı:

“Benim burada asıl vurgulamak istediğim şey şu: Ordu'yu herkes 3 aylık bir şehir olarak kabul ediyor. Yani haziran, temmuz, ağustos. Ordu'ya bu üç ayda geldiniz onun da bir kısmı yağmurlu geçer, fındığını da toplar, ağustos ayında eylüle doğru gider. Ordu aslında 3 aylık bir şehir değil, Ordu 12 ay 4 mevsimlik bir şehir. Bizim çalışmalarımız turizmi 4 mevsime yaymak üzere olacak. Biz burayı sadece 800 binlik bir il değil, İstanbul'daki, yurt dışındaki hemşehrilerimizle 1,5-2 milyonluk bir il olarak görüyoruz. Dolayısıyla Ordu, zengin, her şeyiyle rahat, huzur içinde yüzü gülen, birbirini seven insanlardan, erdemli insanlardan oluşmuş bir şehir olacak.”