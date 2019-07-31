Denizin ortasında duba üzerinde kahvaltı yaptılar

Ordu'da 4 arkadaşın denizin ortasındaki duba üzerinde kahvaltı yapmaları dikkat çekti.

Ordu'nun Ünye ilçesinde Alparslan Öz, İrfan Akar, İbrahim Cerrahoğlu ve Cemal İhtiyaroğlu isimli 4 arkadaş deniz dubası üzerinde kahvaltı yaptı. Denizin dalgalarına rağmen ilk defa böyle bir macerayı Karadeniz'de gerçekleştirdiklerini söyleyen arkadaşlar, vatandaşlarında şaşkınlığına yol açtı.

Kahvaltı yapan arkadaş grubunda yer alan Ünye Ticaret Ve Sanayi Odası Başkanı İrfan Akar, "Biz her sabah burada yaklaşık 8 kilometrelik bir parkurda yürüyüş yapmaktayız. Pazar günleri bir planım yoktu. Geldiğim de Cemal abi kahvaltı hazırlıyordu. Sağ olsunlar zaman zaman burada kahvaltı yaptıklarında bizi de davet ediyorlardı. Cemal abi biz de varız bizi de alır mısın dedik. Kendisi de bugün biraz farklı bir şey yapacağım size dedi. Böyle bir şey yapacağını açıkçası düşünmemiştik. Yürüyüşümüzü bitirdik. Kendisi tekneye bindi bize de 'Kanoyla gelin size denizin ortasına gidiyoruz' dedi. Planlamadığımız bir olaydı ve çok değişik oldu. Düşsek de denizin ortasın da kalsak da hiç umurumuz da olmadı. Çok güzel ve zevkli oldu" dedi.