Denizlerdeki bolluk, balıkçı tezgahlarını şenlendiriyor

Teknelerle denize açılan balıkçılar, ağlarını Karadeniz'in serin sularına bırakarak avlanmayı sürdürüyor. Bu sene Karadeniz'de yaşanan palamut bolluğu, hem balıkçıların hem de vatandaşların yüzünü güldürüyor. Bol miktarda avlanan palamut balığının yanı sıra denizlerden çıkartılan çeşit çeşit balıklar, hem vatandaşların hem de balıkçıların sevindiriyor. Bu yıl sezonun güzel ilerlediğini ifade eden balıkçılar, talebin de güzel olduğunu belirtiyor.

Ordulu balıkçı Aydın Ceylan, bu av sezonunun güzel ilerlediğini ve satışlardan memnun olduklarını kaydetti. Balıkların, günlük olarak satışa çıkarıldığını kaydeden Ceylan, “En çok palamut balığına talep var, diğer balıklarımız da talep görüyor. Çok şükür deniz bu sene bereketli, hamsiden de umudumuz var. Geçtiğimiz yıl palamut olmadığı için tezgahlar canlı görünmüyordu, bu sene ise hem çeşit bol hem de fiyatlar makul” dedi.

Balıkçı Aydın Ceylan, istavritin 25-35, barbunun 35, kaya mezgitin 20, kanca mezgitin 40, zargananın 35, tane palamutun 10-15, kalkanın kilogramının 150, levreğin 50 ve somonun 30 liradan satıldığını sözlerine ekledi.