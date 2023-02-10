Depremde hayatını kaybeden 1'i çocuk 6 kişi, Ordu'da toprağa verildi

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, Hatay'daki evlerinde göçük altında kalarak hayatını kaybeden 1'i çocuk 6 Ordulu vatandaş memleketlerinde toprağa verildi.

Kahramanmaraş merkezli olan ve 10 ili derinden etkileyen depremlerin ardından hayatını kaybedenlerin cenazeleri memleketlerine gönderiliyor. Hatay İskenderun'da deprem nedeniyle yıkılan evlerinde göçük altında kalan İbrahim Gürdal (40), eşi Selda Gürdal ve oğulları İsmail Gürdal (12) hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Gürdal ailesinden baba İbrahim ve oğlu İsmail'in cenazeleri yakınları tarafından alınarak, Ordu'nun Altınordu ilçesinde bağlı Öceli Mahallesi'ne getirildi. Baba ve oğlu için baba evlerinin önünde cenaze töreni düzenlendi. Baba ve oğlu, burada kılınan cenaze namazının ardından aynı mahalledeki aile kabristanlığına defnedildi.

1'i çocuk 4 kişi de farklı ilçelerde son yolculuğuna uğurlandı

Öte yandan, deprem nedeniyle Adıyaman'da hayatını kaybede Mustafa Fidan (41) Kumru ilçesine bağlı Küçükakçakese Mahallesi'nde, Hatay'da hayatını kaybeden Şeyma Eyüp (14) Kumru Yazlık Mahallesi'nde, Hatay'da hayatını kaybeden Muammer Çetinkaya (47) Akkuş ilçesi Salman Mahallesi'nde, Kahramanmaraş'ta hayatını kaybeden İpek Bile İlişmek (13) Fatsa ilçesi Gölköy Mahallesi'nde toprağa verildi.