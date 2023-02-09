Depremde hayatını kaybeden diş teknisyeni Ordu'da toprağa verildi

Adıyaman'da depremde enkaz altında kalarak hayatını kaybeden diş teknisyeni Mehmet Zafer, memleketi Ordu'da son yolculuğuna uğurlandı.

Adıyaman'da görev yapan diş teknisyeni Mehmet Zafer'in cenazesi, yakınları tarafından alınarak memleketi Ordu'ya getirildi. Depremde hayatını kaybeden Zafer'in cenazesi, Akyazı Mahallesi'ndeki evlerinin önünde helallik alınmasının ardından Bahçelievler Mahallesi'ndeki Ulu Cami avlusuna götürüldü. Şeyma Zafer ile evli olan, 2 yaşında ve 2 aylık iki çocuğu bulunan Mehmet Zafer, öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Ulubey ilçesine bağlı Şıhlar Mahallesi'ndeki aile kabristanlığında toprağa verildi.