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Derece yapan öğrencilere ödülleri verildi

Fatsa Çevre Eğitim Kültür Spor ve İzcilik Kulübü (ÇEVİKDER) organizesinde 7.

si düzenlenen 'Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışmaları'nın Türkiye ödül töreni gerçekleşti.


Fatsa havzasından 2 bin 500 öğrencinin katıldığı Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Güzel Ahlak Yarışmaları'nda 30 öğrenci ödül kazandı. ÇEVİKDER Başkanı Sezai Batı, ödül töreninin açılışında yaptığı konuşmada, “Bu seneki yarışmamızı Türkçe ve Arapça dillerinde toplamda 4 farklı kategoride düzenledik ve 530 bin yarışmacımıza ulaşmış olduk” dedi.


Organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür eden Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar da yaptığı konuşmada, “Çocuklarımızın yetişmesinde başta ailelerimiz olmak üzere hocalarımıza, öğretmenlerimize eğitimcilerimize ve bu yarışmaya giren tüm öğrencilerimizi de kutluyorum. Dereceye giren öğrencilerimizi ayrıca tebrik ediyorum” diye konuştu.


Programda yapılan konuşmaların ardından ödül almaya hak kazanan tüm öğrencilere ödülleri protokol mensupları tarafından verildi.

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