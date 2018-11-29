Dernekten miniklere jest

Türkiye Yardım Sevenler Derneği Fatsa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Nimet Koç yaptığı açıklamada, “İlçemiz anaokulları ve ilkokullarını kapsayan kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında, tüm gün 5 seansta 1800 öğrencinin büyük keyifle izlediği Samsun Küçük Eller Tiyatrosunun 'Sağlık Mutfağı' adlı, sağlıklı yaşam ve sporun önemi mesajlı çocuk oyununu sergilememizde yardımcı olan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne, katılımları ile öğrenci burslarımıza katkı sağlayan okul müdürlerimize, öğretmenlerimize ve geleceğimizin büyükleri çok sevgili çocuklarımız sizleri seviyoruz, teşekkürler ediyoruz, hep güzelliklerde buluşmak dileğiyle" dedi.