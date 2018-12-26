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Ders ve sınav heyecanını ‘kar' ile attılar

Ordu’nun yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, kentin turistik mekanlarından olan Boztepe’de insanlar doyasıya eğlendi.

Ordu'nun yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, kentin turistik mekanlarından olan Boztepe'de insanlar doyasıya eğlendi.


Ordu genelinde dün başlayan ve akşam saatlerinde etkisini arttıran kar yağışı, hayatı olumsuz yönde etkiledi. Ordu Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler, kapanan mahalle yollarını açmak için çalışmalarını sürdürürken, bazı mahallelerde elektrik kesintileri de meydana geldi. Çalışmaların özellikle yüksek kesimlerde yoğun bir şekilde devam ettiği Ordu'da, kartpostallık görüntüler de oluştu.


Şehrin turistik mekanlarından olan ve 520 rakıma sahip Boztepe'de, kar kalınlığı yaklaşık 50 santimetreye kadar ulaştı. Bu anı değerlendirmek isteyenler, teleferikle ve özel araçlar ile Boztepe'ye ulaştı. Öğrencilerin de yoğun olduğu Boztepe'de vatandaşlar, kar topu oynamayı ve fotoğraf çekinmeyi de ihmal etmedi. Kar nedeniyle, Boztepe'ye özel araçları ile çıkmaya çalışan bazı vatandaşlar, yolda zor anlar da yaşadı.


Öğrenciler, okuldaki ders stresini atmak için Boztepe'ye çıktıklarını belirterek, keyifli zaman geçirdiklerini ifade etti. Boztepe'nin, kış manzarasıyla daha da güzel olduğunu dile getiren öğrenciler, kent merkezinde kar olmadığı için burayı tercih ettiklerini ifade etti. Çocukların da kar topu oynayıp kardan adam yaptığı Boztepe'de, kartpostallık manzaralar oluştu.


Sıcaklıkların sıfıra kadar düştüğü Ordu'da kar yağışının yarın da etkili olacağı tahmin ediliyor.

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