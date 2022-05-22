İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti

Ordu’nun Fatsa ilçesinde kontrolden çıkan traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü hayatını kaybetti.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde kontrolden çıkan traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü hayatını kaybetti.


Kaza, Meşebükü Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kenan Yavuz'un kullandığı traktör seyir halinde iken sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi. Traktörün altında kalan Yavuz, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen ekiplerin yardımı ile sıkıştığı yerden çıkartılarak, 112 Acil Servis ekiplerince Fatsa Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yavuz, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.