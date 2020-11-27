Dikkati sayesinde yaralı şahin hayata tutundu

Ordu'nun Ünye ilçesinde aracıyla seyir halinde ilerleyen Cengiz Yılmaz, yol kenarında bulunan yaralı şahini hayata döndürdü.

Edinilen bilgiye göre Sahilköy Mahallesi'nde aracıyla ilerleyen Cengiz Yılmaz isimli varandaş, yol kenarında uçamayacak halde gördüğü yaralı şahini yetkilileri arayarak ihbar etti. O sırada yoldan geçmekte olan belediye personeli Dursun Baloğlu yaralı şahin'i alarak veterinere teslim etti.

Veteriner hekim Ali Güngör tarafından yapılan ilk muayenesinde şahinin Atmacagiller (Acciptridae) familyasının Bayağı Şahin (Buteo buteo) olduğu tespit edildi. Yapılan kontroller sonrası şahin, Doğa Koruma ve Milli Parklar yetkililerine teslim edildi.

Yaralı şahin gerekli bakım ve rehabilitasyon sürecinin tamamlanmasının ardından doğaya yeniden salınacak.