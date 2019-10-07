İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Din görevlileri, cami bahçelerine fidan dikti

Ordu’nun Kabadüz ilçesinde Camiler ve Din Görevlileri Haftası sebebiyle düzenlenen etkinlikler çerçevesinde Kabadüz İlçe Müftülüğünce ağaç dikme etkinliği düzenlendi.

Ordu'nun Kabadüz ilçesinde Camiler ve Din Görevlileri Haftası sebebiyle düzenlenen etkinlikler çerçevesinde Kabadüz İlçe Müftülüğünce ağaç dikme etkinliği düzenlendi.


Etkinlik kapsamında ilçedeki camilerin bahçelerine fidan diken din görevlileri ağaç ve ormanın önemine dikkat çekti.


Diyanet İşleri Başkanlığının "Cami ve Hayat" temalı projesi ile Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nı ilçedeki camilerin bahçelerine fidan dikerek kutladıklarını belirten İlçe Müftüsü Ahmet Koç, etkinlik kapsamında ilçedeki camilerin bahçelerine fidan dikildiğini söyledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.