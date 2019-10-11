İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Din görevlileri fidan dikti

Ordu’nun Fatsa ilçesinde Camiler ve Din Görevlileri Haftasında "Cami ve Hayat" teması çerçevesinde fidan dikimi etkinliği gerçekleşti.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde Camiler ve Din Görevlileri Haftasında "Cami ve Hayat" teması çerçevesinde fidan dikimi etkinliği gerçekleşti.


Düzenlenen fidan dikimi etkinliğine katılan Fatsa İlçe Müftüsü Hamza Bayram, "Ülkemiz genelinde 90 bin camimizi şenlendiren yüzlerce vatandaşımızla birlikte bizler de Fatsa Müftülüğü olarak fidan dikme etkinliğinde bulunuyoruz" dedi.


Müftü Bayram, Orman İşletme Müdürlüğünden temin edilen bin adet fidanın cami ve Kuran Kursları bahçelerine dikildiğini bildirdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.