'Diş hassasiyeti, ilerleyen aşamalarda işkenceye dönüşebilir'

Tuğçe Serdaroğlu, “Diş hassasiyetini ortaya çıkaran birçok etken vardır. Kimisi doğrudan diş yapısından, kimisi de yanlış fırçalama ve beslenme gibi kişiden kaynaklanan nedenler sayılabilir. Neredeyse 10 kişiden 8'inde görülen ama önemsenmeyen diş hassasiyeti, ilerleyen aşamalarda su içmeyi bile işkenceye dönüştürebilir” dedi.

Medical Park Ordu Hastanesi Ağız ve Diş Sağlığı Kliniği'nden Dt. Tuğçe Serdaroğlu, diş hassasiyetine neden olabilecek durumlar hakkında açıklamalarda bulundu. Soğuk ve sıcak bir yiyecek ile içecek tüketildiğinde dişlerde sızlama hissedildiği durumlarda bu konunun ciddiye alınması gerektiğini söyleyen Dt Tuğçe Serdaroğlu, yaklaşık 10 kişiden 8'inde görülen ve önemsenmeyen diş hassasiyetinin, ilerleyen aşamalarda su içmeyi dahi işkenceye dönüştürebileceğini söyledi.

“Yanlış fırçalama diş hassasiyetine sebep olabilir”

Diş hassasiyetinin dişleri kaplayan dentin tabakasının zarar görmesi sonucu ortaya çıkması nedeniyle bir diş hekimine gidilerek, önerilecek tedaviyi uygulamak gerekildiğinin altını çizen Dt. Tuğçe Serdaroğlu, “Diş hassasiyetini ortaya çıkaran birçok etken vardır. Kimisi doğrudan diş yapısından kimisi de yanlış fırçalama ve beslenme gibi kişiden nedenlerden kaynaklanabilir. Dişleri sert ve hızlı bir şekilde fırçalamak, diş etine zarar verebilir. Dentin ve enamel tabakaları da bundan dolayı aşınabilir. Asitli yiyecek ve içecek tüketmek de diş eti yapısında enamel tabakasını eritebilir. Bundan dolayı da kişi ekşi ürün tükettiğinde dişlerde hassasiyet meydana gelir. Ağız bakımında kullanılan bazı asit içerikli bakım suları da diş etlerinde hassasiyete neden olabilir. Peroksitli ve sodalı malzemeler içeren diş beyazlatma ürünleri de diş hassasiyetine neden olabilir” dedi.

“Diş yapısında oluşan tartar ve bakteriler, iltihaplanmaya yol açar”

Kişilerde çürük diş varsa, bu durumun da diş hassasiyetine sebep olduğunu, diş yapısında oluşan tartar ve bakterilerin de iltihaplanmaya yol açtığını aktaran Dt. Serdaroğlu, “Diş yapısında oluşan tartar ve bakteriler iltihaplanmaya da yol açar. Bunun sonucunda şişen diş etleri diş kökünü koruma özelliğini kaybedince dişlerde hassasiyet meydana gelir. Diş etlerinin çekilmesi sonucunda koruyucu tabaka da zarar görür, diş hassasiyeti oluşur” ifadelerine yer verdi.

“Uyurken diş gıcırdatanlarda diş yapısı zarar görebilir”

Medical Park Ordu Hastanesi Ağız ve Diş Sağlığı Kliniği'nden Dt. Tuğçe Serdaroğlu, uyurken diş gıcırdatan kişilerin diş yapısının bozulabileceğine dikkat çekerek, şunları söyledi:

“Bazı kişiler özellikle uyurken dişlerini istemsiz bir şekilde gıcırdatabilir. Bunun sonucunda çene olduğu kadar diş yapısı da zarar görebilir. Dişteki enamel tabakası zarar görünce diş hassasiyeti oluşabilir. Genelde ağız kuruluğuna neden olan ilaçlar tükürük miktarını azaltarak plak, bakteri artışına neden olabilir. Tüm bunların sonucunda da diş hassasiyeti oluşur.”

“Asitli içeceklerden uzak durulması, yılda 2 kez diş kontrolleri yapılması gerekiyor”

Diş hassasiyetini önlemek için yapılabileceklere değinen Dt. Serdaroğlu, “Öncelikle diş kontrollerinizi yılda 2 kez yaptırmalısınız. Bunu bir rutin haline getirin. Florlu diş bakım ürünlerini kullanın. Diş hassasiyetine iyi gelen ürünler için doktorunuzdan tavsiyesiyle alabilirsiniz. Bu ürünler sayesinde hassasiyeti azaltabilirsiniz. Diş fırçası olarak ise yumuşak fırçaları tercih edin. Ağız içi temizliğini düzenli yapın. Asitli yiyecek ve içecekleri tüketmeyin” şeklinde konuştu.