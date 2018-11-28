Diş hekimleri Fatsa'da buluştu

Türkiye'de bilimsel diş hekimliğinin 110. yılı etkinlikleri kapsamında Samsun Diş Hekimleri Odasının ev sahipliğinde Ordu'nun Fatsa ilçesinde “Çene cerrahisi, Sinir Yaralanmaları ve Tedavileri” konulu konferans yapıldı.

İlçede bir otelde gerçekleşen seminere Samsun, Ordu ve Giresun'dan diş hekimleri katıldı. TOBB Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ezhar Dayıoğlu tarafından verilen konferansta diş hekimleri birçok konuda bilgi alış verişinde bulundular.

Doç. Dr. Ezhar Dayıoğlu konferansta yaptığı konuşmada, “Diş implantları günümüzde diş eksikliği durumunda ilk tercih edilen seçenekler haline geldi. Ancak farklı nedenlerle kemik kaybı gelişen ve bu nedenle implant uygulaması yapılamayan bireylerde çeşitli kemik güçlendirme çeşitleri mevcut olup bu tekniklerin kullanımı ile hasta konforunun artırılmasını amaçlıyoruz” dedi.

Fatsa'da düzenlenen konferans ile ilgili açıklamalarda bulunan Samsun Diş hekimleri Odası Fatsa Temsilcisi Dt. Murat Kaynaroğlu ise, “İlçemizde bu konferansın yapılması bizler için son derece önemli. Davetimiz üzerine Fatsa'ya gelerek Doç. Dr. Ezhar Dayıoğlu'na çok teşekkür ederiz. Sadece Fatsa değil, Ordu, Giresun ve Samsun'daki arkadaşlarımızla bir araya gelerek semineri gerçekleştirdik. Çok yararlı bir konferans oldu ve buna bağlı olarak diş hekimleri bilgilerini paylaştılar” diye konuştu.

Konferans katılımcılara sertifikaların verilmesi ile son buldu.