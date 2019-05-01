Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: “Camiler sadece namaz kılınan yerler olmasın, aynı zamanda eğitim yuvaları olsun”

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ordu'da bulunan Akyazı Uhut Camii açılışında yaptığı açıklamalarda, “İnşallah ülkemizde sayıları şu an 90 bin olan camilerimizi istiyoruz ki bir mektep haline, bir okul haline getirelim. Bu kadar emek sadece namaz kılınıp da insanlar dağılsın diye verilmiş olmasın” diyerek, bu konu hakkında çalışma sürdürdüklerini söyledi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 32 metre kubbe yüksekliği ile Karadeniz Bölgesi'nde tek olan, 4 bin 500 metrekare alan üzerine inşa edilen, 70 metre minare yüksekliği ve kapalı alanda bin 800, açık alanla birlikte ise yaklaşık 3 bin 500 kişilik kapasitesi bulunan Altınordu Akyazı Uhut Camisi'nin açılışına katıldı. Burada yaptığı konuşmada, Ordu'da güzel bir mabedi açmanın kendilerini mutlu ettiğini söyledi. İstiklal Marşı Şairi Mehmet Akif Ersoy'un, İstiklal Marşı içerisinde yer verdiği mısralara değinen Erbaş, "Rabbimize duamız şudur ki, mabetlerimizin göğsüne namahrem eli değmesin inşallah. Şehadetleri dinin temeli olan ezanlarımız hiçbir zaman dinmesin. Bayrağımız inmesin. Bunlar bizim en önemli değerlerimiz. Dünyanın neresine gidersek gidelim, bir minare gördüğümüz zaman, içimiz rahatlıyor” dedi.

“Camiler, yurt dışında insanlarımızın yuvaları olmuştur”

İki hafta önce Yeni Zelenda'da saldırıya uğrayan iki camide şehit olanların yakınlarını ve yaralı olanları ziyaret ettiğini, camilere yapılan saldırıları kınadığını belirten Erbaş, “Oradaki camilerin nasıl müminleri kendi içerisinde topladığını gördüm. Avustralya'da bizim 150 bin kadar insanımız var. Avustralya'da ve yurt dışında nerede olursak olalım bizim insanlarımızın bulunduğu yerlerde camilerimiz, evlerden sonra yuvaları olmuştur milletimizin, çocuklarımızın ve gençlerimizin yuvarları olmuştur. Orada neşeyi ve huzuru bulan insanlar gördüm, bu bizi çok mutlu ediyor” diye konuştu.

“Ülkemizde bulunan 90 bin camiyi inşallah okul haline getirelim"

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, camilerin sadece namaz kılınan mekanlar olarak kalmaması ve camilerde dini eğitimlerin verilmesi adına ‘Cami Dersleri' başlığı altında proje yürütüldüğünü ifade ederek, “İnşallah ülkemizde sayıları şu an 90 bin olan camilerimizi istiyoruz ki bir mektep haline, bir okul haline getirelim. Bu kadar emek sadece namaz kılınıp da insanlar dağılsın diye verilmiş olmasın. Camimizin içinde ilmihal, Kur'an, tefsir, hadis dersi bütün ülkemiz camilerinde bu derslerin yapılmasını gerçekleştirmeye çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

“İlk ayetlerden ilham alarak, çocuklarımız elinden kalem ve kitap düşmemesi lazım”

“Şimdi imamlarımıza, ülkemiz genelinde 150-160 bini bulan görevlilerimize diyorum ki, camilerimiz bir mektep olsun” diyen Erbaş, "Camilerimizde milletimizin kendilerini, çocuklarını, gençlerini eğitelim, ilim irfan, bilgi, hikmet ile donatalım. Diyorum. İnşallah bununla ilgili çalışmalarımız ‘Cami Dersleri' başlığı altında devam ediyor. Hem okullarımızda hem de camilerimizde Kur'an-ı Kerim'in ilk ayetinde Rabbimiz okumamızı istiyor. İlimden irfandan öğrenmek ve öğretmekten bahsediyor. Bu ayetlerden ilham alarak diyorum ki, bu medeniyetin çocuklarının elinden kitabın ve kalemin düşmemesi lazım. Çünkü ilk gelen ayetler, okumaktan, öğrenmekten ve öğretmekten bahsediyor" dedi.

Cami açılış programına ayrıca, Ordu Valisi Seddar Yavuz, AK Parti Ordu Milletvekili Ergün Taşcı, MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Ordu Müftüsü Mürsel Öztürk, diğer protokol üyeleri ve çok sayıda ilgili katıldı.