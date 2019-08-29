Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Tecrübelerimizi paylaşmaya her zaman hazırız”

Dr. Ali Erbaş, Ordu Üniversitesi (ODÜ) Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan'ı ziyaret ederek yeni görevinde başarılar diledi.

Gerçekleştirilen ziyarette konuşan Dr. Ali Erbaş, Ali Akdoğan'ın rektörlük görevine atanmasından oldukça mutlu olduğunu ifade etti. Erbaş, “Ordu Üniversitesinin daha da ilerlemesi, hem öğretim üyesi hem öğrenci kalitesinin gelişmesi konusunda Rektörümüzden büyük gayretler bekliyoruz. Diyanet İşleri Başkanlığı olarak bu hususta üzerimize düşen vazifeyi yerine getirme noktasında her zaman hazır olduğumuzu belirtmek isterim. Daha önce de rektörlük yapmış bir hemşehriniz olarak bu görevdeki tecrübelerimizi de paylaşmaya her zaman hazırız” dedi.

ODÜ Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan, Ordu'nun yetiştirdiği Türkiye Cumhuriyeti Dr. Ali Erbaş'ın ziyaretinden dolayı çok mutlu olduğunu belirtti. Akdoğan, “Ordu Üniversitesi Rektörlüğü görevini yerine getirirken büyüklerimizin tecrübeleri, bilgi birikimleri ve donanımlarından faydalanarak onlarla iş birliği, dayanışma ve fikir alışverişi yaparak Ordu Üniversitemizi çok daha ileri seviyelere taşıyacağımıza inancım tamdır” diye konuştu.