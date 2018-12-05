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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın acı günü

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın eniştesi Mecit Topçuoğlu vefat etti.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın eniştesi Mecit Topçuoğlu vefat etti. Erbaş, vefat eden eniştesinin cenaze namazını kıldırdı.


Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın eniştesi, Diyanet İşleri Başkanlığı Cami Hizmetleri Daire Başkanı Neşet Bodur'un babası Mecit Topçuoğlu (87) vefat etti. Cenaze sebebiyle Ordu'ya gelen Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, cenazenin gasil işlemi ve helallik alınmasına katıldı. Şahincili Mahallesi'nde dost, akraba ve komşularından helallik alınmasının ardından Erbaş, eniştesinin cenaze namazını kıldırdı. Cenaze namazının ardından Mecit Topçuoğlu, Kabadüz ilçesi Özlükent Mahallesi'nde aile kabristanlığına defnedildi.


Cenaze namazına Ordu Vali Yardımcısı Ahmet Arık, Altınordu Kaymakamı Niyazi Ertekin, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş ve kalabalık bir topluluk katıldı.

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