Doğadan tuvale

Ordu'nun Ünye ilçesinde Mustafa Rakım Anadolu Lisesi öğrencileri ilk resim sergisini açtı.

Yaklaşık 40 eserin bulunduğu sergide 6 aylık çalışma gerçekleştiren öğrenciler, doğadan esinlendikleri görselleri hayal dünyalarıyla buluşturdu.

Sergide konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Özgür Tokgöz, "Gençlerimizin resmetmeye çalıştığı eserler, hayal dünyalarındaki kişiliklerini ortaya koymuştur. Kiminin hayal dünyasında bir manzaralı ev, kiminin ise bir kuşun kanadında yaşamak istemesidir. Öğrencilerimizin kendilerini bazen bir matematik dersinden uzak bazen de bir tarih dersinden uzak tutarak sanata yönelmeleri de onların bakış açılarını genişletecektir" dedi.

Okulun resim öğretmeni Neslihan Özdemir ise, "Burada öğrencilerimizin yeteneklerinin ve emeklerinin tuvallere yansıtılmış çizimlerini sergiledik. İlk defa okulumuzda gerçek gördüklerimizi öğrencilerimiz resimlerine aktardı. Sergimizde hep yapmak istediğimiz, hayatın görünmeyen ayrıntılarını göstermek ve insanın kendini ifade edebilmenin yolunu anlatmaya çalıştık" diye konuştu.

Üç çeşit yapılan resim çalışmasında akrilik, kolaj ve kara kalem sergisi vatandaşlar tarafından da beğeni topladı.