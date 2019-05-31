İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Doğal teras 'Ablak Taşı'nın doyumsuz manzarası

Ordu’da orman içerisindeki doğal terasa ulaşanlar doyumsuz bir manzarayla karşılaşıyor.

Ordu'da orman içerisindeki doğal terasa ulaşanlar doyumsuz bir manzarayla karşılaşıyor.


Kabadüz ilçesindeki Ablak Taşı, yüksekliği ve doğal teras özelliğiyle yaylaya gelenlerin mutlaka ziyaret ettiği yerlerin başında geliyor.


Etrafını ladin ormanlarıyla çevrili Ablak Taşı'na ulaşanlar Ordu ve Giresun'un uçsuz bucaksız ormanları ile Geçilmez Kanyonu'nu doyasıya görebiliyor.


İlçenin Kale Boynu Obası'nda bulunan Ablak Taşı, yaylaya gelenlerin uğrak yeri oldu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.