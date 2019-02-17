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Doğaseverleri "Dünya Sevgi Haftası" etkinliğinde buluşturdular

Karadeniz Doğa ve Çevre Derneği, Jeep Safari Kulübü Derneği ve Küpdüşenliler Eğitim Kültür ve Turizm Derneği birlikte ortak etkinlik düzenledi.


Dünya Sevgi Haftası kapsamında, doğa sevgisini ve organik tarıma olan farkındalığı vurgulamak için düzenlenen etkinlik saat 09.00'da Fatsa Otogar önünde safari startının verilmesiyle başladı.


Safari Otogar önünden saat 9.00 da start aldıktan sonra, Ilıca yol ayrımında 2. katılım grubunun safariye katılması ve molanın ardından, saat 10.00 da hareket edilerek Aslancami Mahallesine gidildi. Daha sonra Küpdüşen'de Köy Konağı önünde toplanılarak burada katılımcılar tarafından, çelik çomak oyunu, çuval yarışı, mendil kapmaca, ip atlama, uzun bacak yarışı, halat çekme yarışması, uzun eşek gibi eski köy oyunları oynandı. Program yarışmaların ardından yer sofrasında pancar çorbası, etli keşkek, semaver çayı ikram edildi.


Yarışma ve oyunların ardından, yemek sonrası, Küpdüşen Şelasi, Doğa Yürüyüşü gerçekleştirildi. Ardından Jeeplerle Kabakdağı'na gidilecek ve orada Organik Pazar ve Butik Otel gezileri yapıldı.


Fatsa Jeep Safari Derneği, Küpdüşenliler Eğitim-Kültür Turizm ve Yardımlaşma Derneği ve Karadeniz Doğa ve Çevre Derneği Yönetim Kurulu Başkanları yaptıkları ortak açıklamada, bölgemize doğa turizmini kazandırmak ve insanları doğa ile buluşturmak olduklarını amaçladıklarını söylediler.

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