Doğru ilaçlama, fındıkta külleme hastalığının önüne geçiyor

Türkiye'de önemli tarımsal ihraç ürünlerinden olan ve 110'dan fazla ülkeye ihraç edilen fındık, özellikle Karadeniz Bölgesi'ndeki üreticilerin en büyük geçim kaynağı olarak görülüyor. Yılda yaklaşık 250 bin ton fındık ihracının gerçekleştiği Türkiye'de yaklaşık 450 bin üretici fındık üretiyor. Karadeniz Bölgesi'nde yaklaşık son 5 yıldır görülen külleme hastalığı da üreticileri tedirgin ettiği gibi, rekolte kaybı, kalite düşüklüğü ve çürümelere neden olabiliyor. Uzmanlar, doğru zamanda ve doğru şekilde yapılan ilaçlama uygulaması ile külleme hastalığının en aza indirildiğini belirtiyor.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan bölgede özellikle son 5 yıldır külleme hastalığının başladığını söyledi. Bu hastalığın, ciddi bir hastalık haline geldiğini belirten Soydan, özellikle fındık mahsullerinde yaprak ve çotanaklarda beyaz bir tabakaya sararak, fındığın çürümesine sebep olduğunu aktardı. Beyaz tabakanın, yaprak ve çotanakları sararak, fındığın büyümesini engellediğini ifaden eden Soydan, “Dolayısıyla devamında fındığın çürüyerek dökülmesine sebep oluyor. Bu hastalıklarla mücadele etme zamanı bu günlerde yapılıyor. Biz, ziraat odaları ve ilçe tarım müdürlükleri ile beraber şu anda bir bahçede çiftçimize görsel olarak uygulamalı bir ilaç atma eğitimini yaptık. İlaçlama şu anda önemli, çiftçilerimize ilçe tarım müdürlüğü ve ziraat odalarımızın ziraat mühendisleri ile bu şekilde verilen önemli eğitimler ile beraber bu sene fındıkta külleme hastalığına ciddi bir şekilde ilaçlama oranının arttığını gördük. Çiftçilerimiz bu hastalığın zararlarını gördüğünden dolayı ilaçlamalarını sürdürüyor” dedi.

Külleme hastalığı ilaçlama yapılmadığı için zarara yol açtı

İlaçlamaların, fındığa olumlu yönde etkisi olduğunu ve ilaçlamanın yapılması gerektiğini aktaran TZOB Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, “İlk zamanlarda fındıkta külleme hastalığının ne olduğunu tam olarak anlayamadık. Bundan dolayı da çiftçilerimiz ilaçlama yapmadılar. Fındıktaki çürümeler ve dökülmeler ciddi derecede rekolte düşüşüne sebep oldu. Şu anda bakıldığı zaman bu hastalığın devam ettiğini de her yıl gördük. Ama önemli olan, fındıkta küllemeye erken müdahale yapmak lazım. Ne kadar erken yaparsak, mücadelemiz o kadar artmış olur” şeklinde konuştu.

“Bilinçli ilaçlama yapıldığı zaman, büyük bir hastalık olmaktan çıkıyor”

“İlaçlamayı hem erken mücadele yapmamız lazım, hem de ilaçların dozunu ayarlayarak, doğru zamanda bilinçli bir mücadele yapılması lazım” diyen Soydan, özetle şu ifadelere yer verdi:

“Bilinçli bir ilaçlama yapıldıktan sonra çok büyük bir hastalık olmadığını görüyoruz. İlaçlama yapan çiftçilerimizin bahçelerinde önceki yıllarda fındık aldığını, hiçbir zararın olmadığını açıkça gördük. Rastgele ilaçlamanın çok bir faydası olmayacaktır ama çiftçilerimiz artık bu konuda bilinçlendi.”

Bahçesinde uygulamalı olarak ilaçlama eğitimi verilen Aydın Karademir isimli üretici ise, yaklaşık 5 yıldır görülen külleme hastalığına, bölgede yoğun olarak rastlandığını söyledi. Hastalığın, randımanı etkilediğini, kaliteyi düşürdüğünü ve ürün kaybına yol açtığına değinen Karademir, “3 yıldır bu hastalıkla mücadele ediyorum. Tarım danışmanlarının katkıları ile iyi sonuçlar aldık. Geçtiğimiz yıl çok az bir külleme hastalığı oldu. Bu yıl da hastalığın verdiği zararın bilincinde olarak bu dönemde ilaçlamamızı yapıyoruz. Koruma ve beslene çok önemli, bunun da zamanında yapılması gerekiyor. Başlangıçta yapılan müdahale hastalığın ilerlemesinin önüne geçiyor ve ürün kaybını önlüyor” diye konuştu.