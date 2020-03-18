Doğu Karadeniz'de ‘biyokaçakçılık' uyarısı

Son yıllarda ‘biyolojik sorun' haline gelmeye başlayan ve daha çok Doğu Karadeniz Bölgesi'nin doğal ortamındaki çiçek ve bitkilerin tohum halinde yurt dışına kaçırılması olarak bilinen biyokaçakçılık tehlikesine karşı Ordu'da okullarda öğrencilere eğitimler verildi.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Ordu Şube Müdürlüğünce 2019 yılında ortaokul öğrencilerine doğa, biyolojik çeşitlilik ve biyokaçakçılık konularında eğitim çalışması yapıldı. İl genelinde tüm ilçelerde toplam 82 okulda gerçekleştirilen eğitimlerde 10 bin 105 öğrenciye ‘Biyokaçakcılık, Biyoçeşitlilik ve Tabiat Eğitimi' verildi.

Eğitimlerde sulak alanların korunması ve biyokaçakçılık konularına dikkat çekilerek kısa film gösterimleri yapıldı. Eğitimler sonrasında da öğrencilerle sohbet edilerek doğanın korunması, biyolojik çeşitliliğin yaşatılması ve biyokaçakçılığın önlenmesi noktasında öğrencilerin görüş ve fikirleri alındı.

Bilim dünyasından biyokaçakçılık uyarısı

Bilim insanları da biyokaçakçılık konusunda herkesin duyarlı olması gerektiğine dikkat çekti.

Artvin Çoruh Üniversitesi, Orman Fakültesi, Orman Mühendisliği Bölümü, Orman Botaniği Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Özgür Eminağaoğlu, Doğu Karadeniz Bölgesi'ne bazı ülkelerden turist kisvesi altında gelen kişilerce bitki türlerinin ticari amaçla toplanması olayının önlenmesi gerektiğini söyledi.

Prof. Dr. Özgür Eminağaoğlu, biyokaçakçılık olarak bilinen ticari amaçlı plansız ve izinsiz bitki toplanması olayı sebebiyle bölgede bazı endemik ve aromatik bitki türlerinin ciddi tehdit altında olduğunu belirtti. Prof. Dr. Eminağaoğlu, “Bölgedeki biyolojik çeşitlilik ve ekolojik bütünlük baraj inşaatları, madencilik, kaçak kesim, yol yapımı, tarım alanlarının genişletilmesi, turizm ve yurt dışına ihraç ve yurt içi kullanım amacı ile doğadan bitki toplamaları gibi çeşitli etkenlerin yoğun tehdidi altındadır” dedi.

Prof. Dr. Eminağaoğlu şu bilgileri verdi: "Bazı tıbbi ve aromatik bitkilerin doğadan izinsiz ve yoğun olarak toplanması bu bitkilerin popülasyonlarında belirgin azalmalara neden olmaktadır. Bölgede, ekonomik değeri olan çok sayıda bitkinin bulunması ve uzun yıllardır özellikle bölge dışından gelen kişilerce genelde izinsiz ve ölçüsüz toplama yapılması, özellikle nadir ve endemik türler için ciddi bir tehdit durumundadır. Ticari amaçlı plansız bitki toplamanın önlenmesi bunun için özel önlemlerin hayata geçirilmesi gerekmektedir.”

Eminağaoğlu, özellikle bahar mevsimi içinde bulunduğumuz dönemde bölgenin doğal ortamında bulunan kardelen ve lale bitkilerinin kaçırılmasına karşı uyardı.