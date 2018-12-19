Doğu Türkistan'daki Çin zulmüne tepki

Ordu'da, Doğu Türkistan'da yaşanan Çin zulmüne tepki göstermek adına toplanan grup, basın açıklaması yaparak şehitler ve yaralananlar için dua etti.

Türkiye Kamu-Sen Ordu İl Temsilciliği üyeleri, Doğu Türkistan'da yaşanan Çin zulmüne tepki göstermek adına toplandı. İsmet Paşa Caddesi üzerinde bir araya gelen grup, yaşanan olaylara tepki gösterdi.

Burada grup adına basın açıklaması yapan Türkiye Kamu-Sen Ordu İl Temsilcisi Ömer Okumuş, yaklaşık 250 yıldır yaşanan olayları bütün dünyanın tepki göstermeden seyrettiğini belirtti. Okumuş yaptığı açıklamada, “Ne yazık ki, milletimizin bir kısmının yaşanan insanlık dramından haberi dahi yoktur. Çin devleti, yıllardır işgal ettiği Doğu Türkistan'da sistematik dramı görmezden gelmekte, sözde insan hakları savunucuları susmakla yetinmektedir. Birleşmiş Milletler'in görevi olayları takip etmek değil, olaylara müdahale etmektir. Birleşmiş Milletlerin harekete geçmesi için daha kaç Müslümanın zarar görmesi gerekir? Bu nedenle Birleşmiş Milletler, duruma müdahale etmek, olayların önlenmez noktalara gelmesinin önüne geçmek ve bu soykırıma son vermek için harekete geçmelidir” dedi.

Grup, basın açıklamasının ardından şehitler ve yaralananlar için dualar edilmesi ile birlikte dağıldı.