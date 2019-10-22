DOKA Ordu'da toplandı

Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı'nın (DOKA) 120. Yönetim Kurulu Toplantısı, Dönem Başkanı Ordu Valisi Seddar Yavuz'un başkanlığında Ordu'da gerçekleştirildi.

120. DOKA Yönetim Kurulu toplantısına, Artvin Valisi Yılmaz Doruk, Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğlulları, Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Rize Valisi Kemal Çeber'in yanı sıra, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, Artvin İl Genel Meclisi Başkanı Furkan Çakmak, Giresun İl Genel Meclisi Üyesi Ahmet Şahin, Rize İl Genel Meclisi Başkanı İbrahim Türüt, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Suat Hacısalihoğlu, Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Servet Şahin de katıldı.

Toplantının açılışında bir konuşma yapan DOKA Dönem Başkanı Ordu Valisi Seddar yavuz, DOKA Yönetim Kurulu Toplantısının Ordu'da yapılmasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, toplantının öncelikle Ordu, Trabzon, Rize, Artvin, Gümüşhane ve Giresun illerine hayırlı olması temennisinde bulundu.

Konuşmasının devamında gündem maddelerine ilişkin bilgiler veren Vali Seddar Yavuz, toplantıda 2019 yılı itibariyle ülke genelinde tüm illerde istihdamın artırılması, sosyal içermenin, spor, kültür ve sanatın geliştirilmesi amacıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Kalkınma Ajansları tarafından uygulanacak Sosyal Destek Programı hakkında görüşmeler yapılacağını ifade etti.

Vali Yavuz, Sosyal Destek Programı kapsamında 2019 yılı Sosyal Destek Programı kapsamında Ajansa sunulan ve Bakanlık onayına gönderilecek projelerin, Yönetim Kurulunda görüşülerek karara bağlanacağını da hatırlatarak “Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı'nın (DOKA) 120. Yönetim Kurulu Toplantısında ayrıca, 2017 yılında Ajans ile Doğu Karadeniz Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP) işbirliğinde yürütülen Yeşil Yol Mali Destek Programının 2. Etabı kapsamında hazırlanan Mali Destek Programının rehber içeriği ile '2019 yılı Fizibilite Desteği Programı' kapsamında sunulan ve bölgenin yatırım potansiyelini artıracak fizibilite çalışmalarına ilişkin projeler ele alınacak” diye konuştu.

Dönem Başkanı Ordu Valisi Seddar Yavuz'un açılış konuşmasının ardından, toplantı gündeminde yer alan konular ele alındı. DOKA tarafından desteklenecek projeler kararlaştırıldı.