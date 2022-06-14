DOKAP, Ordu'da 5 milyon tl tutarındaki 8 projeyi destekleyecek

Ordu'da; ”Seracılığın Geliştirilmesi”, ”Tarıma Dayalı Ekonomik Gelir Kaynaklarının Çeşitlendirilmesi”, ”DOKAP Bölgesi Fındık Altı Yumurta Tavukçuluğu”, ”Polen Üretiminin Yaygınlaştırılması”, ”Balda Kalitenin Artırılması ve Marka Değer Oluşturulması”, “Kuşaktan Kuşağa”, ”Sakin Şehrin Öğrencileri Atölyelerle Geleceğe Yürüyor” ve ”Fenni İlimler Atölyesi” isimli projeler, Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı'nın (DOKAP) destekleriyle hayata geçirilecek.

DOKAP tarafından desteklenecek, toplam 5 milyon TL tutarındaki 8 projenin protokol imza töreni, Vali Tuncay Sonel'in başkanlığında yapıldı. Protokol imza töreni öncesi bir konuşma yapan Vali Tuncay Sonel, Ordu genelinde DOKAP tarafından 5 Milyon TL tutarında 8 projeyi hayata geçirmek üzere bugün bir imza töreni yapılacağını söyleyerek, ortaya çok güzel projeler çıktığını belirtti. Vali Sonel, uygulamaya geçecek projelerin ilimize ve faydalanıcılarına hayırlı olması dileğinde bulunarak, “İlimizde uygulanacak olan bu güzel projeler çiftçilerimize, yöremize, ailelere, ekonomiye katkı sunacaktır” dedi.

DOKAP Başkanı Hakan Gültekin ise yaptığı konuşmada, “Kalkınma İdareleri turizm, tarım, hayvancılık, eğitim, kültür ve sosyal içerme dediğimiz başlıklarda bölgemizde önemli, değeri yüksek olan projelere kaynak aktarılıyor. Valimin mihmandarlığında iyi ve nitelikli hazırlanan bu projelere bizlerde DOKAP olarak destek verdik. Birlikte çalışma kültürünün sonuçları bunlar. Yine büyükşehrimizin, belediyelerimizin projeleri var, onları ayrıca kayıt altına, imza altına alacağız ve Yeşil Yol ile ilgili de ayrıca bir sürecimiz de devam ediyor. Sayım Valim sizin nezdinizde müdürlerimize, kaymakamlarımıza, çalışma arkadaşlarımıza, ekibimize, çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Ordu'da ürün çeşitliliğinin geliştirilmesi ve tarımsal gelirin artırılması amacıyla projelerin geliştirildiğini ve uygulandığını belirten İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, “Valimiz Tuncay Sonel'in önderliğinde, Ordu'da tarımsal üretimin geliştirilmesi ve çeşitlendirilmesi adına önemli projeler geliştirip, uyguluyoruz. Tarım ve Orman Bakanlığımızın, DOKAP'ın desteğini alarak uyguladığımız projelerle, çilek üretiminde 5 kat artış sağlandı. Kivi üretim alanımız 500 dekar daha arttı. Yumurta üretiminde 123 işletmeye ulaştık. Bu işletmelerde 100 bin serbest yumurta tavukçuluğu yapılıyor. Akkuş ve Gürgentepe ilçelerimizde fasulye üretimini artırdık. Tıbbi aromatik bitkiler olan aronia, mavi yemiş, ahududu, kokulu üzüm, üretimini teşvik ettik. Mesudiye'de atıl arazilere siyej buğdayı ekerek değerlendirdik. Arıcılıkta balın yanında polen ve arı sütü gibi ürünlere yönelik projeler yaptık. Bal'da kalitenin artırılması ve markalaşmaya yönelik analiz desteği sapladık. Yine koyunculukta malzeme ve ekipman desteği sağlandı. Bu projelerimizi destek veren Tarım ve Orman Bakanlığımıza, DOKAP Başkanlığımıza, Sayın Valimize şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Konuşmaların ardından “Seracılığın Geliştirilmesi”, ”Tarıma Dayalı Ekonomik Gelir Kaynaklarının Çeşitlendirilmesi”, ”DOKAP Bölgesi Fındık Altı Yumurta Tavukçuluğu”, ”Polen Üretiminin Yaygınlaştırılması”, ”Balda Kalitenin Artırılması ve Marka Değer Oluşturulması”, “Kuşaktan Kuşağa”, ”Sakin Şehrin Öğrencileri Atölyelerle Geleceğe Yürüyor”, ”Fenni İlimler Atölyesi” adlı 8 adet projenin protokol imza töreni gerçekleştirildi.

Valilik toplantı salonunda gerçekleştirilen protokol imza törenine, Kabadüz Kaymakamı Yasin Şahin, İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu, DOKAP Ordu İl Koordinatörü Harun Göçer, DOKAP uzmanları ve yetkilileri katıldı.