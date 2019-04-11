Doktor tavsiyesi üzerine başladığı ‘yüzme'den 5 madalya kazandı

Ordu Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç, şampiyonadan 5 madalya ile dönen Eda Kayayı altınla ödüllendirdi.

Ordu Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcusu 24 yaşındaki Eda Kaya, doktorlarının tavsiyesi üzerine yüzmeye yöneldi. Paralimpik sporcu olan Kaya, 5-7 Nisan tarihlerinde Trabzon'da düzenlenen Türkiye Bedensel Engelliler Yüzme Şampiyonası'nda, S6 kategorisinde 400 metre serbestte, 100 metre kurbağalamada, 100 serbestte ve 100 metre sırtta Engelliler Türkiye şampiyonu ve 50 metre serbestte de Türkiye ikincisi olan Eda Kaya, toplamda 5 madalya kazandı. Başarılı sporcu, beraberinde antrenörü ve ailesi ile birlikte Ordu Spor İl Müdürü Mustafa Genç'i ziyaret etti. Genç sporcu, çeşitli hediyeler ve altınla ödüllendirildi.

“Rekor denilecek bir başarı”

Başarılı sporcu hakkında görüşlerini dile getiren Spor İl Müdürü Mustafa Genç, sporcu Eda Kaya'nın, spor, Türkiye ve bedensel engelliler için son derece örnek bir sporcu olduğunu söyledi. Kaya'nın, azmiyle birlikte her geçen gün başarısını arttırdığına dikkat çeken Genç, “Büyük başarılara imza atıyor. En son yapılan Türkiye şampiyonasında rekor denilecek bir başarıya imza attı. Çok mutlu olduk” dedi.

“Olimpik havuzumuzda bu başarıların yakalanmış olması, devletimizin yaptığı yatırımlar ile elde edilen başarıların doğru olarak yansımasıdır” diyen Genç, “Ben Eda kızımızı inşallah Avrupa dünya şampiyonasında, paralimpik olimpiyatlarda ülkemize madalyalar kazandıracaktır. Kendisinde o azim ve istek var, ben onun başaracağına inanıyorum” diyerek, desteklerinin her geçen gün artarak devam edeceğini sözlerine ekledi.

Sporcu Eda Kaya da, hedefinin ilk başta Avrupa şampiyonası, ardından dünya şampiyonası, sonra da 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsil etmek olduğunu belirterek, “Gururla bayrağımızı dalgalandırmak istiyorum” ifadelerine yer veridi. Kaya, kendisinin spor dalında ilerlemesinde emeği geçenlere teşekkür etti.