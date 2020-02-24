Dolandırıcıların oyununa karşı insanlar ‘ATM' ile uyarılıyor

Ordu'da telefon dolandırıcılarına karşı vatandaşları uyarmak adına banka ATM'lerine uyarıcı etiketler yapıştırıldı.

Son günlerde sayıları gittikçe artan dolandırıcılar, insanları kandırarak kendilerinden para ve ziynet eşyaları talep edebiliyor. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılara rağmen vatandaşların bazıları bu oyuna gelse de, kimi vatandaşlar ise dolandırıcıların oyununa gelmeyerek, durumu anlayabiliyor. Çeşitli yöntemlerle insanların paralarını almaya çalışan dolandırıcılar kimi zaman kendilerini polis, hakim, savcı gibi tanıtarak insanların gözünü korkutuyor.

İnsanlara cep telefonu ve sabit telefon hatlarıyla ulaşan dolandırıcılar, kamu görevlisi olduklarını belirterek, cep telefonu hattının teröristler tarafından kullanıldığını, terör örgütlerine yardımda bulunulduğunu, aradıklarını kişilerin adının FETÖ/PDY'ye karıştığını söyleyerek, insanlardan para ve ziynet eşyaları talep edebiliyor.

Her gün yapılan onlarca uyarıya rağmen Türkiye genelinde insanlar dolandırılmaya devam edilirken, insanların bilinçlendirilmesi adına alınan yöntemler de sürüyor. Ordu'daki bankaların ATM'lerin para çıkış bölümüne yapıştırılan uyarıcı etiketler, insanların bir nebze de olsa bilinçlenmesini sağlıyor. Ordu İl Emniyet Müdürlüğü tarafından ATM'lere, “Polisi, askerim ve savcıyım', ‘hesabınız terör örgütleri tarafından ele geçirilerek boşaltıldı' diyenlere, ‘ödül kazandınız', mesajı göndererek ödülü almanız için para isteyen kişilere itibar etmeyiniz. 155 polis ihbar hattını arayınız” şeklinde uyarıcı etiket yapıştırıldı.

Bazı vatandaşlar dolandırıcıların oyuna gelmediklerini belirtseler de bazı vatandaşlar ise uygulamanın bilmeyenler için çok faydalı olduğunu söyledi.