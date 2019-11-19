Dolmuş minibüs alevlere teslim oldu

Ordu'nun Fatsa ilçesinde seyir halindeki bir dolmuş minibüs çıkan yangında alevlere teslim oldu.

Olay, Fatsa-Ordu kara yolu Bolaman Mahallesi ile Yalıköy Mahallesi arasında bulunan sahil yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fahri Demir'in kullandığı 52 M 3642 plakalı minibüste seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın sonucunda minibüs kullanılamaz hali geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.