Dolu zararı fındıkta rekolteyi etkileyebilir

Ordu'nun yüksek kesimli ilçelerinde önceki gün görülen ve kimi zaman ceviz büyüklüğünde yağan dolu, tarım ürünlerinde hasara yol açtı. Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Sodan, bazı ilçelerde zararın ciddi olduğunu belirterek, bu durumun rekolteyi etkileyebileceğini söyledi.

Ordu'da 1 Haziran tarihinde etkili olan sağanak, yüksek kesimli bölgelerde dolu yağışına dönüştü. Kabadüz, Gölköy, Ulubey ve Altınordu ilçelerinin yüksek kesimlerinde kimi zaman ceviz büyüklüğünde yağan dolu, fındık ve diğer tarım ürünlerinin zarar görmesine neden oldu. Yaklaşık 5 dakika süren doluşu yağışı sonrası, bazı fındık çotanakları dalından koptu.

Hasarın yaşandığı bölgelerden birisi olan Ulubey ilçesine ziyaret gerçekleştiren TZOB Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, fındık bahçelerinde incelemelerde bulundu. Beraberinde, Ulubey Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ali Aydın ve ilgililer ile birlikte hasarı yerinde inceleyen Soydan, sonrasında ise basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"Yağan dolunun önemli derecede hasara yol açtığını görüyoruz"

Bölgede, 1 Haziran tarihinden itibaren yağan dolunun Altınordu, Kabadüz, Gölköy ve Ulubey ilçelerinde başta fındık olmak üzere meyve ve diğer tarım ürünlerinde zarar olduğuna dikkat çekti. Soydan, “Yağan dolunun önemli derecede hasara yol açtığını görüyoruz. Şuanda dolunun düştüğü yerlerde fındıkta dökülmeler, doğan fındıklardaki yaralanmalar açıkça görünüyor. Önümüzdeki günlerde o yaralı fındıkların daha büyüyemeyecek olduğu açıkça görülüyor. Üreticimizin burada dolunun vurduğu alanlarda zararı yüksek” dedi.

“Rekolteyi etkileyebilir”

“Buraya yağan ve farklı tarihlerde diğer bölgelerdeki olumsuzluklar rekolteyi etkileyecektir” diyen Soydan, “Bunlarla karşı karşıya kalındığında rekolteyi etkiliyor. O nedenle şuan için rekolte belirlenmesinin şuan için doğru olmadığını söylüyoruz. Üreticilerimiz zaten üretmek için burada, özellikle pandemi sürecinde daha çok emek sarf ediyorlar” şeklinde konuştu.

Soydan, bazı üreticilerinin fındık bahçelerinin 2B arazisi olduğunu ve bu nedenle tarım sigortası başta olmak üzere diğer imkanlardan da yararlanamayacaklarını ifade ederek, “Üreticilerimizin tarım sigortalarını yaptırmaları gerekiyordu ancak şuanda bulunduğumuz 900 rakımlı bölgedeki bahçelerin neredeyse tamamı 2B kapsamında. Bu durum, tüm ilçelerimizde büyük mağduriyet yaşatıyor. Çünkü 7-8 yıldır 2B kapsamına alınan bu fındık bahçeleri, üreticilerin büyüklerinden kalan hatta sonradan fındık bahçeleri olarak satın aldıkları alanlar, 2B olarak göründüğünden üreticiler mağdur oluyor” şeklinde konuştu.

Ulubey Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ali Aydın da ilçenin 800 rakım ve üzerindeki alanlarda dolu hasarlarının görüldüğünü ifade ederek, “Çok fazla noktamızda bu zarar var. Ancak bizin en önemli konumuz 2B arazileri. Allah'tan gelen afete önlem almak gerekiyor ancak 2B arazilerinde maalesef tarım sigortası yapamıyoruz. Tapulu arazi olmadığı için bu mağduriyeti yaşıyor, diğer imkanlardan da yararlanamıyor” şeklinde konuştu.

Üreticiler de dolu yağışı ve fırtına ile birlikte büyük bir hasar olduğunu ifade ettiler.