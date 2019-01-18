Dolum tesisinden hırsızlık zanlısı tutuklandı

Ordu'nun Ünye ilçesinde damacana dolum tesisinden çeşitli malzemeler çalan zanlı tutuklandı.

Ordu İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipleri Ünye ilçesinde bulunan bir damacana su dolum tesisindeki hırsızlık olayı üzerine harekete geçti. Yapılan araştırmalar sonucunda, 400 metre bakır enerji kablosu, 2 adet oto yıkama makinesi, matkap-spiral, malzeme taşıma çantası gibi eşyaları çalan şüpheli, hırsızlık malzemeleri ile birlikte yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.