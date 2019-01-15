Dolunay Muhtar Evi ve Basket Sahası hizmete girdi

Fatsa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince Dolunay Mahallesi'ne yapılan muhtar evi ve basketbol sahası hizmete girdi.

Dolunay Mahallesi'nde Kaymakamlık Lojmanı yanına yapılan yeşil alanlı muhtar evi ve standart ölçüdeki basketbol sahası görsel güzelliği ile dikkat çekiyor.

Fatsa Belediye Başkanı Muharrem Aktepe, Dolunay Mahallesi'nin günden güne yoğunlaşan nüfusu nedeniyle bir muhtar evinin ihtiyaç olmasından dolayı muhtar evini hizmete sunduklarını belirterek, “Dolunay Mahallesi Muhtarımıza yeni yerinde halkımıza hayırlı hizmetlerde bulunmasını temenni ediyoruz. Halkımızın ihtiyaç duyduğu anda muhtarımızı istediği zaman bulması önemli. Bu nedenle muhtar evini yaparak halkımızın hizmetine sunduk” dedi.

Sosyal belediyecilik çerçevesinde gençleri de düşünerek bir çalışma yaptıklarını ifade eden Başkan Aktepe, “Gençlerin vakitlerini evde bilgisayar, televizyon başında ya da farklı bir yerde zararlı alışkanlıklarla meşgul olmak yerine vakitlerini spor yaparak değerlendirmeleri mahalle çocuklarının istifade etmeleri için basketbol sahası yaptık. Dolunay Mahallesi'ne yaptığımız basketbol sahasının ölçüleri standart büyüklükte. Daha önce sahile yapılan basketbol sahasına gençler büyük ilgi gösteriyorlardı. Yaptığımız yeni basketbol sahasından da belki yetenekli gençler çıkacak. Bu sayede gençleri zararlı alışkanlıklardan uzak tutup birbirleri arasında kaynaştırmayı yeni arkadaşlıklar kazanmalarını sağlamayı amaçlıyoruz” diye konuştu.

Başkan Aktepe önümüzdeki dönemde de ilçemizin çeşitli mahallelerine spor sahalarının yapımına devam edileceğini sözlerine ekledi.