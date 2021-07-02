Dr. Aralan: “Aşı için tüm kolları sıvadık”

Işıl Aralan, korona virüs ile mücadelede en etkili yöntemin aşı olduğunu belirterek, "Aşı için tüm Fatsa olarak kolları sıvadık, aşılama hizmetleri ilçemizde hızla devam ediyor” dedi.

Ordu'nun Fatsa ilçesinin birçok farklı noktasında kurulan aşı çadırlarında vatandaşlar bu hizmetten faydalanabiliyor. Vatandaşların randevusu olmasa dahi aşıları, sağlık görevlileri tarafından yapılıyor.

Işıl Aralan, aşılama hizmetlerinin ilçede hızlı bir şekilde devam ettiğini söyledi. Sağlık merkezlerinde yaşanan yoğunluğu azaltmak, kısa sürede daha fazla vatandaşa ulaşabilmek için çadırların önemine değinerek, "Vatandaşlarımızın aşıya kolay ulaşmasını sağlamak ve aşı farkındalığı oluşturmak adına İlçe Sağlık Müdürlüğümüz Cumhuriyet Meydanında Fatsa Belediyesi'nin desteğiyle aşı standı kurarak aşılama hizmeti vermektedir. Standımızda randevusuz olarak aşı yapılabilmekte olup, aşı hakkı gelen tüm vatandaşlarımızı aşılarını yaptırmaya davet ediyoruz. Aşılama hizmeti aile hekimlikleri , özel hastane, devlet hastanesinde de devam etmekte olup, randevusuz olarak aşı yapılabilmektedir. Kovid-19 ile mücadelenin başından beri sağlık çalışanları ile birlikte mücadelenin içinde olan ve bizlerden desteklerini esirgemeyen Kaymakamımız Ömer Lütfi Yaran"a, Belediye Başkanımız İbrahim Etem Kibar'a teşekkürlerimizi sunarız” dedi.