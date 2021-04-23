Dr. Aralan: “Ramazan ayında pandemi kurallarına daha çok dikkat edilmeli”

Işıl Aralan, korona virüs ile mücadelenin Ramazan ayında daha hassasiyetle sürdürülmesi gerektiğini belirterek, “Ev içi bulaş riskinin yüksek olması nedeniyle iftarda, sahurda misafir kabul edilmemeli” dedi.

Dünya genelinde korona virüs salgınıyla mücadele tüm hızıyla devam ederken, Ramazan ayı bu yıl da pandemi gölgesinde başladı. Artan vakalara karşı da ek Ramazan tedbirlerinin alınarak, ile birlikte ek tedbirler alındı. Işıl Aralan, korona virüs bulaşının aile içi ziyaretlerde daha yüksek olduğuna dikkat çekti. Özellikle Ramazan ayı içerisinde ziyaretlerin önlenmesi gerektiğini ifade eden Aralan, “İçerisinde bulunduğumuz Ramazan ayı münasebetiyle vatandaşlarımız daha duyarlı olmalı, ev içi bulaş riskinin yüksek olması nedeniyle iftarda, sahurda misafir kabul edilmemeli, toplu olarak bir araya gelerek ibadette bulunmamalıdır” dedi.

Aralan, aşının önemine de değinerek, aşı yaptırmak için aşı önceliği gelen vatandaşların www.mhrs.gov.tr internet adresinden ve ALO 182 hattını arayarak aşı randevusu almaları ve aşılarını yaptırmaları gerektiğini söyledi.